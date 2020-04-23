50 Nerenin Plakası? Nevşehir İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

50 plaka Türkiye'de yollarda sıkça rastladığımız bir plaka kodudur. Hal böyle olunca pek çok insan bu plaka kodunun nereye ait olduğunu merak etmektedirler. İşte 50 plaka kodunun nereye ait olduğuna dair tüm bilgiler.

50 Nerenin Plakası?

50 nerenin plakası sorusunun cevabı Nevşehir'dir. Nevşehir Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde yer alır. Her şehrin ve şehrin ilçelerinin plaka kodu aynıdır. Nevşehir şehrinin il ve ilçelerinin plakası da 50'den oluşmaktadır. Nevşehir ilçelerinin yalnızca plaka harfleri birbirinden farklıdır.

Nevşehir İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

- Nevşehir Merkez ( AC, AZ, DA, DZ, EA, EZ, FA, FK, T, S, M )

- Nevşehir Hacıbektaş ( HA, HC, M, S, T )

- Nevşehir Ürgüp ( M, S, T )

- Nevşehir Kozaklı ( KA, KD, M, S, T )

- Nevşehir Acıgöl ( LA, LZ, M, S, T )

- Nevşehir Avanos ( SA, SZ, M, S, T )

- Nevşehir Derinkuyu ( ZA, ZZ, M, S, T )

- Nevşehir Gülşehir ( NA, NZ, M, S, T )