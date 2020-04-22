MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 503 Nerenin Telefon Kodu? +503 Hangi Ülkeye Ait?
ABONE OL
22.04.2020 - 13:51 |

503 Nerenin Telefon Kodu? +503 Hangi Ülkeye Ait?

Dünya üzerinde birçok ülke bulunmaktadır. Bulunan bütün ülkelerin ise birer telefon kodu bulunur. Yurt dışından gelen aramalar da telefon numarasının başındaki kod aramanın hangi ülkeden yapıldığını belirtir. Peki, 503 nerenin telefon kodu? +503 hangi ülkeye ait? Sizler için tüm detayları derledik.

503 Nerenin Telefon Kodu? +503 Hangi Ülkeye Ait?

Yurtdışı aramalarında telefon numarasının başında bulunan telefon kodu ülke kodlarıdır. Bu kodlar yurtdışı aramalarının hangi ülkeden yapıldığını gösterir. Bu kodlardan birisi de 503 numaralı ülke kodudur.

503 numaralı kod Orta Amerika’da bulunan El Salvador ülkesine aittir. Yurtdışından gelen aramalarda telefon kodunun 503 olması durumunda bu arama El Salvador Ülkesinden yapıldığı ülke kodu sayesinde bilinir.

503 Nerenin Alan Kodu?

+503 numaralı telefon kodu Orta Amerika’da bulunan El Salvador ülkesine ait bir ülke kodudur. El Salvador Orta Amerika’da bulunan ve dili İspanyolca olan bir ülkedir. Ülke kodu dışında yapılan aramalarda alan kodu da kullanılır. Bu sebeple ilk olarak ülke kodu, daha sonra alan kodu ve son olarak da telefon numarası girilir.

İran ilk askeri uydusunu uzaya fırlattığını duyurduİran ilk askeri uydusunu başarılı bir şekilde uzaya fırlattığını açıkladı. Uydunun, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından fırlatıldığı ifade edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

95 Nerenin Telefon Kodu? +95 Hangi Ülkeye Ait?

95 Nerenin Telefon Kodu? +95 Hangi Ülkeye Ait?

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması! 31 ilde 15.00'te başlıyor

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması! 31 ilde 15.00'te başlıyor

Sıradaki Haber