503 Nerenin Telefon Kodu? +503 Hangi Ülkeye Ait?

Yurtdışı aramalarında telefon numarasının başında bulunan telefon kodu ülke kodlarıdır. Bu kodlar yurtdışı aramalarının hangi ülkeden yapıldığını gösterir. Bu kodlardan birisi de 503 numaralı ülke kodudur.



503 numaralı kod Orta Amerika’da bulunan El Salvador ülkesine aittir. Yurtdışından gelen aramalarda telefon kodunun 503 olması durumunda bu arama El Salvador Ülkesinden yapıldığı ülke kodu sayesinde bilinir.



503 Nerenin Alan Kodu?



+503 numaralı telefon kodu Orta Amerika’da bulunan El Salvador ülkesine ait bir ülke kodudur. El Salvador Orta Amerika’da bulunan ve dili İspanyolca olan bir ülkedir. Ülke kodu dışında yapılan aramalarda alan kodu da kullanılır. Bu sebeple ilk olarak ülke kodu, daha sonra alan kodu ve son olarak da telefon numarası girilir.