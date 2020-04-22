22.04.2020 - 22:02 |
507 Nerenin Telefon Kodu? +507 Hangi Ülkeye Ait?
Her ülkenin kendine ait bir telefon kodu bulunmaktadır. Bu telefon kodları sayesinde ülkeler arası iletişim an be an gerçekleşmektedir. Günümüzde de çoğu zaman yabancı telefon kodları ile pek çok kişi aranmaktadır. Yabancı telefon kodu ile aranan kişiler internet üzerinden bu telefon kodları hakkında araştırma yapmaktadırlar. 507 telefon kodu da yurt dışına kayıtlı olan bir telefon kodudur. İşte 507 telefon kodunun nereye ait olduğuna dair bilgiler.
507 telefon kodu yurt dışına kayıtlı bir telefon kodu olup ülkemizde 507 telefon kodu bulunmamaktadır.
507 Nerenin Alan Kodu?
507 telefon kodu Panama ülkesine ait bir telefon kodudur. 507 telefon kodu uluslararası bir telefon kodudur. Her ülkenin kendine ait bir uluslararası telefon haberleşme kodu bulunur. Panama ülkesinin de bu kodu 507'dir. Panama ülkesini numaranın başına 507 ekleyerek başlayabilirsiniz.
Panama ülkesine ait bir telefon alan kodudur. Panama ülkesi Amerika kıtasında bulunan bir ülkedir. Panama geçidinde bulunur. Uluslararası haberleşme amacı ile Panama ülkesi için belirlenen telefon kodu ise 507'dir.