507 Nerenin Telefon Kodu? +507 Hangi Ülkeye Ait?

507 telefon kodu yurt dışına kayıtlı bir telefon kodu olup ülkemizde 507 telefon kodu bulunmamaktadır.



507 Nerenin Alan Kodu?



507 telefon kodu Panama ülkesine ait bir telefon kodudur. 507 telefon kodu uluslararası bir telefon kodudur. Her ülkenin kendine ait bir uluslararası telefon haberleşme kodu bulunur. Panama ülkesinin de bu kodu 507'dir. Panama ülkesini numaranın başına 507 ekleyerek başlayabilirsiniz.



Panama ülkesine ait bir telefon alan kodudur. Panama ülkesi Amerika kıtasında bulunan bir ülkedir. Panama geçidinde bulunur. Uluslararası haberleşme amacı ile Panama ülkesi için belirlenen telefon kodu ise 507'dir.