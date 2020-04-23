52 Nerenin Plakası? Ordu İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
Her ilin kendine özgü bir trafik plaka kodu bulunmaktadır. Bu trafik plaka kodlar aynı zamanda şehrin ilçeleri için de kullanılır. Özellikle uzun yol seyahatlerinde pek çok farklı plaka kodları ile karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla nereye ait olduğunu bilmediğimiz pek çok trafik kodları üzerinden araştırma yapmaktayız. Plaka kodlarının nereye ait olduğunu merak edenler internet üzerinden "x plaka nereye ait? "şeklinde araştırma yapmaktadırlar. 52 plaka kodu da o trafik plaka kodlarından biridir. Peki, 52 nerenin plakası? Sizler için 52 plaka koduna ait detayları derledik.
52 plakası ülkemizde sıkça kullanılan plaka kodlarıdır. Aynı zamanda o ilin ilçeleri de yine aynı şekilde 52 plakasını kullanmakta olup herhangi bir farklılık söz konusu değildir.
52 Nerenin Plakası?
52 Ordu ilimizin plakasıdır. Ordu ili Karadeniz bölgesinde bulunan bir şehirdir. Karadeniz bölgesinin en önemli şehirleri arasında yer alır. Nüfusu da yaklaşık olarak 750 bin civarıdır.
Ordu İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri
Ordu ilçeleri de aynı şekilde plaka kodunu kullanmaktadır. Yalnızca Ordu ilçeleri plaka harfleri farklılık göstermektedir.
- Ordu Merkez ( AC, AZ, D, DF, DH, DN, DR, FA, FT, K, M, T, S )
- Ordu Ordu Gürgentepe ( BA, BM, D, K, M, MK, T )
- Ordu Kumru ( BN, BZ, D, G, K, M, MJ, T, )
- Ordu Ulubey ( D, G, HS, HZ, K, M, T )
- Ordu Korgan ( D, HH, HP, K, M, T )