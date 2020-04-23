52 Nerenin Plakası? Ordu İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

52 plakası ülkemizde sıkça kullanılan plaka kodlarıdır. Aynı zamanda o ilin ilçeleri de yine aynı şekilde 52 plakasını kullanmakta olup herhangi bir farklılık söz konusu değildir.

52 Nerenin Plakası?

52 Ordu ilimizin plakasıdır. Ordu ili Karadeniz bölgesinde bulunan bir şehirdir. Karadeniz bölgesinin en önemli şehirleri arasında yer alır. Nüfusu da yaklaşık olarak 750 bin civarıdır.

Ordu İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

Ordu ilçeleri de aynı şekilde plaka kodunu kullanmaktadır. Yalnızca Ordu ilçeleri plaka harfleri farklılık göstermektedir.

- Ordu Merkez ( AC, AZ, D, DF, DH, DN, DR, FA, FT, K, M, T, S )

- Ordu Ordu Gürgentepe ( BA, BM, D, K, M, MK, T )

- Ordu Kumru ( BN, BZ, D, G, K, M, MJ, T, )

- Ordu Ulubey ( D, G, HS, HZ, K, M, T )

- Ordu Korgan ( D, HH, HP, K, M, T )