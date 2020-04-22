53 Nerenin Telefon Kodu? +53 Hangi Ülkeye Ait?

53 numaralı telefon kodu Amerika kıtasında yer alan Karayipler'de bulunan Küba ülkesine aittir. Küba'dan yapılan aramalarda arama ekranında arayan numaranın başında ülkenin kodu, 53 numarası yer alır. Böylece gelen tüm yurtdışı aramalarının hangi ülkeden yapıldığı anlaşılır. Ülkemizden yapılan yurt dışı aramalarında ise Türkiye'nin alan kodu yer almaktadır.

53 Nerenin Alan Kodu?

Amerika kıtasında yer alan Karayipler’de bulunan Küba ülkesinin telefon kodu bulunmaktadır. Bu telefon kodu +53 numarasıdır. Ülkemizde gelen yurtdışı aramaların başında +53 numarası yer alıyorsa bu aramanın Küba ülkesinden yapıldığı anlaşılır. Bunun dışında alan kodu da yer almaktadır. Yurt dışı gelen aramalarda ilk olarak ülke kodu yer alır. Daha sonra alan kodu bulunur. Son olarak da telefon numarası yer almaktadır.