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22.04.2020 - 18:57 |

53 Nerenin Telefon Kodu? +53 Hangi Ülkeye Ait?

Ülke kodları bütün ülkelerin farklıdır. Yapılan yurtdışı aramalarında gelen aramaların hangi ülkelerden yapıldığı anlaşılabilir. Bütün ülkelerin kodları herkes tarafından bilinemeyebilir. Fakat bu kodların neler olduğunu öğrenmek de mümkündür. 53 numaralı telefon kodu da bu ülke kodlarından birisidir. Peki, 53 nerenin telefon kodu? +53 hangi ülkeye ait? İşte hazırladığımız detaylar.

53 Nerenin Telefon Kodu? +53 Hangi Ülkeye Ait?

53 numaralı telefon kodu Amerika kıtasında yer alan Karayipler'de bulunan Küba ülkesine aittir. Küba'dan yapılan aramalarda arama ekranında arayan numaranın başında ülkenin kodu, 53 numarası yer alır. Böylece gelen tüm yurtdışı aramalarının hangi ülkeden yapıldığı anlaşılır. Ülkemizden yapılan yurt dışı aramalarında ise Türkiye'nin alan kodu yer almaktadır. 

53 Nerenin Alan Kodu? 

Amerika kıtasında yer alan Karayipler’de bulunan Küba ülkesinin telefon kodu bulunmaktadır. Bu telefon kodu +53 numarasıdır. Ülkemizde gelen yurtdışı aramaların başında +53 numarası yer alıyorsa bu aramanın Küba ülkesinden yapıldığı anlaşılır. Bunun dışında alan kodu da yer almaktadır. Yurt dışı gelen aramalarda ilk olarak ülke kodu yer alır. Daha sonra alan kodu bulunur. Son olarak da telefon numarası yer almaktadır.

Sosyal mesafe için bariyerli önlemEdirne'nin Keşan ilçesinde, corona virüs tedbirleri kapsamında insan yoğunluğunun olduğu PTT ve banka şubelerinin önüne sosyal mesafe kuralına uyulması için bariyerler konuldu.
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