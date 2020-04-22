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22.04.2020 - 21:12 |

55 Nerenin Telefon Kodu? +55 Hangi Ülkeye Ait?

Alan kodları sabittir ve her devletin bir adet alan kodu vardır. Hangi ülkeden olursa olsun, hedef ülkeyi aramak için sabit olan alan kodunun telefon numarasının başına yazılması gerekir. 55 alan kodu da bunlardan biridir. 55 alan kodunun hangi ülkeye ait olduğunu merak ediyorsanız işte cevaplar.

55 Nerenin Telefon Kodu? +55 Hangi Ülkeye Ait?

Yurt dışını aramak için alan koduna ihtiyaç vardır. Her ülkenin sabit olarak belirlenen allan kodu sayesinde ülkeler arasında telefon görüşmeleri yapılabilir. Yurt dışı aramalar için alan kodunun başına iki adet 0 konulur. Yurt içi aramalarda tek 0 konulması yeterlidir. Telefon ekranlarında 0 sayıları + olarak da görülebilir.

 55 Nerenin Alan Kodu?

+55 alan kodu Brezilya'ya aittir. Brezilya, 26 eyalet ve Federal Brezilya Bölgesi'nden oluşan bir federal cumhuriyettir. Her devletin kendi seçilmiş yasama organı ve valisi vardır. Brezilya'nın yasama organı, Milletvekilleri Odası ve Federal Senato'dan oluşan Ulusal Kongredir. 

Milletvekilleri, nüfus temelinde dört yıllık bir süre için seçilir. Senatörler 8 yıllık görevde bulunur ve her eyaletten üç senatör seçilir. Hükümet 1985'te restore edildi ve 1988'de yeni bir demokratik anayasa yürürlüğe girdi. Başkan ve başkan yardımcısının doğrudan 6 yıllık dönem seçimlerini sağladı. Başkan hem devletin hem de hükümetin başıdır.

 

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