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22.04.2020 - 21:28 |

61 Nerenin Telefon Kodu? +61 Hangi Ülkeye Ait?

Dünyada birçok telefon ülke kodları bulunmaktadır. Bu kodların her biri bir ülkeye aittir. Gelen aramaların bu sebeple hangi ülkeden geldiği anlaşılır. Bazı kodlar ülkemizde alan kodu olarak da kullanılmaktadır. Peki, 61 nerenin telefon kodu, +61 hangi ülkeye ait? Sizin için bu konuyu detayları ile derledik.

61 Nerenin Telefon Kodu? +61 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkemizde birçok il bulunmaktadır. Bulunan bütün illere ait alan kodu bulunur. Bu alan kodları ile şehirlerarası aramalar sağlanır. Şehirlerarası aramalarda kodun başına 0 eklenerek aranmaktadır.

61 Nerenin Alan Kodu?

Ülkemizdeki illere ait alan kodları şehirlerarası aramalar da kullanılır. Bu alan kodları ile yapılan aramaların hangi ilden yapıldığı anlaşılır. Ülkemizde 61 numaralı alan kodu bulunmamaktadır.

+61 numaralı telefon kodu Güney yarım kürede yer alan Avustralya ülkesine aittir. Ülkemizden yapılacak yurt dışı aramalarında Avustralya aranacak ise ülke kodları telefon numarasının başında yer alırlar. Ülke kodları dışında alan kodları da bulunmaktadır. Yurt dışı aramaların ülke kodundan sonra gelecek numara alan kodudur. Bu sebeple aramalarda ilk olarak ülke kodu bulunur. Daha sonra alan kodu yazılır. Ve son olarak telefon numarası girilir.

 

 

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