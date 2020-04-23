64 Nerenin Plakası? Uşak İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

64 plaka kodunun nereye sahip olduğunu merak edenler için 64 plakası Uşak iline ait olan plaka kodudur.

64 Nerenin Plakası?

64 plakası Uşak iline ait olan plaka kodudur. Uşak ilinden çıkış yapan araçlar 64 plaka koduna sahip olurlar. Bu plaka kodunun yanı sıra şehirler için belirlenen harfler de bulunur. Plakada yer alan harfler ise hem ilçelere hem de şehir merkezine göre belirlenmiştir.

Uşak İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

Her için belirlenen plaka kodları ayrıca bazı harflere de sahiptir. Bu harflerin her biri şehir merkezlerine ve ilçelere göre ayrılır. Uşak ilinin plakalarında yer alan harfler ise şu şekildedir;

- Uşak Merkez: AC, AZ, KA, KZ, T, DA, DZ, M, K, S.

- Uşak Banaz İlçesi: FA, FZ.

- Uşak Ulubey İlçesi: HA, HZ.

- Uşak Eşme İlçesi: EA, EZ.

Bu plaka harfleri 001 ile 999 arasında rakamlara sahip olarak ilerlemektedir. Ayrıca 0001 ve 9999 arasında da Uşak plakaları için bir rakamsal kodlama yapılmaktadır. Plakaların en başında bulunan 64 kodu ise Uşak şehrini belirtmek için kullanılıyor.