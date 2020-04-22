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22.04.2020 - 19:10 |

65 Nerenin Telefon Kodu? +65 Hangi Ülkeye Ait?

DÃ¼nya Ã¼zerinde birÃ§ok Ã¼lke bulunur. Ãœlkelerin her biri birer telefon koduna sahiptir. Ãœlke kodlarÄ± yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan gelen aramalarÄ±n hangi Ã¼lkeden yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterir. BÃ¼tÃ¼n Ã¼lke kodlarÄ± herkes tarafÄ±ndan bilinemeyebilir. Fakat bu kodlarÄ± Ã¶ÄŸrenmek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. 65 numaralÄ± telefon kodu da bunlardan birisidir. Peki, 65 nerenin telefon kodu? +65 hangi Ã¼lkeye ait? Sizler iÃ§in bu konuyu detaylarÄ± ile hazÄ±rladÄ±k.Â

65 Nerenin Telefon Kodu? +65 Hangi Ülkeye Ait?

YurtdÄ±ÅŸÄ± gelen aramalarda telefon numaralarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda Ã¼lke kodlarÄ± yer alÄ±r. Bu kodlar aramalarÄ±n hangi Ã¼lkeden yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermektedir. Bu kodlardan birisi de 65 numaralÄ± telefon kodudur. 65 numaralÄ± telefon kodu Uzak DoÄŸu'da, GÃ¼ney DoÄŸu Asya'da yer Singapur Ã¼lkesine ait bir telefon kodudur.Â 

65 Nerenin Alan Kodu?

+65 numaralÄ± telefon kodu Uzak DoÄŸu'da, GÃ¼ney DoÄŸu Asya'da yer alan Singapur Ã¼lkesine aittir. YurtdÄ±ÅŸÄ±ndan gelen aralamalarda Ã¼lke kodunun +65 olmasÄ± durumunda bu aramanÄ±n Singapur Ã¼lkesinden yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±r. Ãœlke kodlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda alan kodlarÄ± da bulunmaktadÄ±r. BÃ¶ylelikle yurtdÄ±ÅŸÄ± aramalar da ilk olarak Ã¼lke kodu girilir. Daha sonra alan kodu ve son olarak telefon numarasÄ± yazÄ±lmalÄ±dÄ±r.Â 

Fatih'te çarpÄ±cÄ± görüntülerRamazan ve 4 günlük sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± öncesi alÄ±ÅŸveriÅŸ için Fatih KadÄ±nlar PazarÄ±'na akÄ±n edenler sosyal mesafe kuralÄ±nÄ± hiçe saydÄ±.
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