YurtdÄ±ÅŸÄ± gelen aramalarda telefon numaralarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda Ã¼lke kodlarÄ± yer alÄ±r. Bu kodlar aramalarÄ±n hangi Ã¼lkeden yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermektedir. Bu kodlardan birisi de 65 numaralÄ± telefon kodudur. 65 numaralÄ± telefon kodu Uzak DoÄŸu'da, GÃ¼ney DoÄŸu Asya'da yer Singapur Ã¼lkesine ait bir telefon kodudur.Â

65 Nerenin Alan Kodu?

+65 numaralÄ± telefon kodu Uzak DoÄŸu'da, GÃ¼ney DoÄŸu Asya'da yer alan Singapur Ã¼lkesine aittir. YurtdÄ±ÅŸÄ±ndan gelen aralamalarda Ã¼lke kodunun +65 olmasÄ± durumunda bu aramanÄ±n Singapur Ã¼lkesinden yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±r. Ãœlke kodlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda alan kodlarÄ± da bulunmaktadÄ±r. BÃ¶ylelikle yurtdÄ±ÅŸÄ± aramalar da ilk olarak Ã¼lke kodu girilir. Daha sonra alan kodu ve son olarak telefon numarasÄ± yazÄ±lmalÄ±dÄ±r.Â