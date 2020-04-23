67 Nerenin Plakası? Zonguldak İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

İl plakaları hem şehre göre belirli plaka kodlarından hem harflerden hem de rakamsal içeriklerden oluşur. Plakaların ilk başlangıcında yer alan rakamlar illeri simgelemektedir. Bu açıdan da plakaların çıkış yaptıkları şehirler bu rakamlarla belirlenmektedir.

67 Nerenin Plakası?

67 il plaka kodu Zonguldak iline ait olan plaka kodudur. Zonguldak iline kayıtlı olan araçların her biri 67 il plakasına sahiptir. İlk plakalarında rakamların yanı sıra belirli harf kodları da bulunur. Bu harfler genellikle illerin merkezlerine ve ilçelerine göre ayrı ayrı düzenlenir.

Zonguldak İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

Zonguldak merkez ve ilçelerinin sahip oldukları plaka harfleri şu şekildedir;

- Zonguldak Merkez: A, AC, AZ, B, C, DA, DZ, EA, EZ, FA, FZ, K, M, MA, S, T.

- Zonguldak Alaplı İlçesi: B, C, G, M, S, SA, SZ, T.

- Zonguldak Devrek İlçesi: B, C, M, NA, NZ, T.

- Zonguldak Çaycuma İlçesi: B, C, G, M, T, ZA, ZZ.

- Zonguldak Gökçebey İlçesi: G, M, T, YA, YZ.

- Zonguldak Ereğli İlçesi: LA, LZ, M, S, T, TA, TP.

Rakamsal aralıklar ise 001 - 999 ve 0001 - 9999 olarak belirlenmiştir.