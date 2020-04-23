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23.04.2020 - 17:51 |

71 Nerenin Plakası? Kırıkkale İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Plaka kodları araçların hangi şehre kayıtlı olduklarını göstermektedir. Bunun dışında bir de plaka harf grupları bulunmaktadır. Plaka harf grupları ise araçların kayıtlı oldukları ilin hangi ilçesine kayıtlı olduklarını göstermektedir. Peki, 71 nerenin plakası? Kırıkkale ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.

71 Nerenin Plakası? Kırıkkale İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde 81 adet il bulunmaktadır. Her bir ilin birbirinden farklı plaka kodları bulunur. Bunlardan birisi de 71 numaralı plaka kodudur. 71 numaralı plaka kodu Kırıkkale ilçesine aittir. 

71 Nerenin Plakası?

71 numaralı plaka kodu ülkemizde İç Anadolu'da bulunan Kırıkkale iline aittir. Aracın plaka kodunun 71 olması durumunda bu aracın Kırıkkale iline ait olduğu bilinmektedir.

Kırıkkale İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri 

Kırıkkale iline ait birçok ilçe bulunmaktadır. 71 Numaralı plaka kodları bu ilçelerin bazılarının üzerine kayıtlı olmaktadır. Bunlar Kırıkkale Merkez ilçesi ve Keskin ilçesidir. Kırıkkale Merkez ilçesi ve Keskin ilçesine ait plaka harf grupları aşağıda belirtilmiştir. 

- 71 AC 001-71 AZ 999 Kırıkkale Merkez

 - 71 DA 001-71 DZ 999 Kırıkkale Merkez

 - 71 M 0001-71 M 9999 Kırıkkale Merkez

 - 71 MA 001-71 MA 999 Kırıkkale Merkez

 - 71 S 0001-71 S 9999 Kırıkkale Merkez

 - 71 T 0001-71 T 5000 Kırıkkale Merkez

- 71 G 9001-71 G 9250 Keskin

 - 71 G 9001-71 G 9250 Keskin

 - 71 T 5001-71 T 5599 Keskin

 

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