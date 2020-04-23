72 Nerenin Plakası? Batman İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde 81 adet il bulunmaktadır. Her ile ait farklı plaka kodları bulunmaktadır. 72 numaralı plaka kodu ise ülkemizin doğusunda yer alan Batman iline aittir.

72 Nerenin Plakası?

72 numaralı plaka kodu Batman iline aittir. Aracın plakasında yer alan kodun 72 olması durumunda bu aracın Batman iline ait olduğu bilinmektedir.

Batman İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

Batman ilimizde birçok ilçe bulunmaktadır. 72 numaralı araçların plaka harf grupları ise bazı ilçelere aittir. Batman merkez ve Kozluk ilçelerinin plaka harf grupları aşağıda belirtilmiştir:

72 AC 001-72 AZ 999 Batman Merkez

72 D 0001-72 D 0999 Batman Merkez

72 DA 001-72 DP 999 Batman Merkez

72 M 0001-72 M 0999 Batman Merkez

72 T 0001-72 T 0999 Batman Merkez

72 S 0001-72 S 0999 Batman Merkez

72 EA 001-72 EE 999 Batman Merkez

72 D 9501-72 D 999 Batman Kozluk

72 KA 001-72 KZ 999 Batman Kozluk

72 M 9001-72 M 9999 Batman Kozluk

72 T 7000-72 T 7999 Batman Kozluk

72 S 9001-72 S 9999 Batman Kozluk