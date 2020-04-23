72 Nerenin Plakası? Batman İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
Her şehre ait plaka kodları bulunmaktadır. Plaka kodları her aracın farklıdır. Aynı zamanda hangi şehre kayıtlı olduklarını göstermektedir 81 adet plaka kodundan birisi de 72 numaralı plaka kodudur. Peki 72 nerenin plakası? Batman ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Sizler için bu konuyu detaylı olarak araştırdık.
Ülkemizde 81 adet il bulunmaktadır. Her ile ait farklı plaka kodları bulunmaktadır. 72 numaralı plaka kodu ise ülkemizin doğusunda yer alan Batman iline aittir.
72 Nerenin Plakası?
72 numaralı plaka kodu Batman iline aittir. Aracın plakasında yer alan kodun 72 olması durumunda bu aracın Batman iline ait olduğu bilinmektedir.
Batman İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri
Batman ilimizde birçok ilçe bulunmaktadır. 72 numaralı araçların plaka harf grupları ise bazı ilçelere aittir. Batman merkez ve Kozluk ilçelerinin plaka harf grupları aşağıda belirtilmiştir:
72 AC 001-72 AZ 999 Batman Merkez
72 D 0001-72 D 0999 Batman Merkez
72 DA 001-72 DP 999 Batman Merkez
72 M 0001-72 M 0999 Batman Merkez
72 T 0001-72 T 0999 Batman Merkez
72 S 0001-72 S 0999 Batman Merkez
72 EA 001-72 EE 999 Batman Merkez
72 D 9501-72 D 999 Batman Kozluk
72 KA 001-72 KZ 999 Batman Kozluk
72 M 9001-72 M 9999 Batman Kozluk
72 T 7000-72 T 7999 Batman Kozluk
72 S 9001-72 S 9999 Batman Kozluk