MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 73 Nerenin Plakası? Şırnak İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
ABONE OL
23.04.2020 - 17:56 |

73 Nerenin Plakası? Şırnak İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Plakalar araçların Türkiye’nin hangi iline kayıtlı olduğunun bir göstergesidir. Her ilin kendine ait olan plaka numarası bulunur. Plakalar her ile özeldir. Aynı zamanda her ilçeye göre belirli harfler ve o harfleri ile birlikte kullanılacak rakamsal aralıklar bulunmaktadır. 73 nerenin plakasıdır? 73 plaka numarası ile ilgili detayları hazırladık.

73 Nerenin Plakası? Şırnak İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Plakalar iki haneli rakamlardır. Rakamlar ile birlikte harfler kullanılır. Tek bir harf ile birlikte ilin plaka kodunun dışında dört haneli rakamlar verilir. İki harf kullanılması halinde üç haneli rakamlar kullanılır. İlçeler arasında verilen rakamlar ve harfler birbirinden farklıdır.

73 nerenin Plakası? 

73 plaka Türkiye’nin illerinden biri olan Şırnak’ın plaka kodudur. Şırnak ilinin 4 addet ilçesi bulunmaktadır.

Şırnak İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

Merkez: AC > AD 001 – 999

 Merkez: AH > AK 001 – 999

 Merkez: D 0001 – 9999 / 1700 – 1899

 Merkez: M 0001 – 999 / 1700 – 73

 Merkez: T 0001 – 999 / 1700 – 1899

 Silopi: D 2000 – 2500

 Silopi: KA 001 – 144

 Silopi: M 2000 – 2500

 Silopi: SA > SR 001 – 999

 Silopi: T 2000 – 2500

 İdil: D 1500 – 1699

 İdil: KA > KZ 001 – 999

 İdil: M 1500 – 1699

 İdil: T 1500 – 1699

 Cizre: AE > AF 001 – 999

 Cizre: D 1000 – 1469

 Cizre: FA > FZ 001 – 999

 Cizre: DA > DZ 001 – 999

 Cizre: M 1000 – 1553

 Cizre: T 1001 – 2000

 Beytüşşebap: D 1900 – 1999

 Beytüşşebap: EA 001 – 999

 Beytüşşebap: M 1900– 1999

 Beytüşşebap: T 1900 - 1999

 

Rizeli muhtardan sıra dışı corona önlemi!Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyünde muhtar Ramazan Küçüksarı corona virüs salgını nedeniyle köyün 6 girişinden 5’ini kayalarla kapattı. Köyün tek girişinde özel koruyucu elbiselerle nöbet tutan muhtar, ateş ölçümü yapıyor, maske dağıttığı kişileri köye alıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hiyerarşi Ne Demek? Tdk'ya Göre Hiyerarşik Yapı Ne Demektir?

Hiyerarşi Ne Demek? Tdk'ya Göre Hiyerarşik Yapı Ne Demektir?

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

46 Nerenin Plakası? Kahramanmaraş İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

46 Nerenin Plakası? Kahramanmaraş İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Sıradaki Haber