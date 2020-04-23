73 Nerenin Plakası? Şırnak İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
Plakalar araçların Türkiye’nin hangi iline kayıtlı olduğunun bir göstergesidir. Her ilin kendine ait olan plaka numarası bulunur. Plakalar her ile özeldir. Aynı zamanda her ilçeye göre belirli harfler ve o harfleri ile birlikte kullanılacak rakamsal aralıklar bulunmaktadır. 73 nerenin plakasıdır? 73 plaka numarası ile ilgili detayları hazırladık.
Plakalar iki haneli rakamlardır. Rakamlar ile birlikte harfler kullanılır. Tek bir harf ile birlikte ilin plaka kodunun dışında dört haneli rakamlar verilir. İki harf kullanılması halinde üç haneli rakamlar kullanılır. İlçeler arasında verilen rakamlar ve harfler birbirinden farklıdır.
73 nerenin Plakası?
73 plaka Türkiye’nin illerinden biri olan Şırnak’ın plaka kodudur. Şırnak ilinin 4 addet ilçesi bulunmaktadır.
Şırnak İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri
Merkez: AC > AD 001 – 999
Merkez: AH > AK 001 – 999
Merkez: D 0001 – 9999 / 1700 – 1899
Merkez: M 0001 – 999 / 1700 – 73
Merkez: T 0001 – 999 / 1700 – 1899
Silopi: D 2000 – 2500
Silopi: KA 001 – 144
Silopi: M 2000 – 2500
Silopi: SA > SR 001 – 999
Silopi: T 2000 – 2500
İdil: D 1500 – 1699
İdil: KA > KZ 001 – 999
İdil: M 1500 – 1699
İdil: T 1500 – 1699
Cizre: AE > AF 001 – 999
Cizre: D 1000 – 1469
Cizre: FA > FZ 001 – 999
Cizre: DA > DZ 001 – 999
Cizre: M 1000 – 1553
Cizre: T 1001 – 2000
Beytüşşebap: D 1900 – 1999
Beytüşşebap: EA 001 – 999
Beytüşşebap: M 1900– 1999
Beytüşşebap: T 1900 - 1999