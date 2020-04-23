73 Nerenin Plakası? Şırnak İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Plakalar iki haneli rakamlardır. Rakamlar ile birlikte harfler kullanılır. Tek bir harf ile birlikte ilin plaka kodunun dışında dört haneli rakamlar verilir. İki harf kullanılması halinde üç haneli rakamlar kullanılır. İlçeler arasında verilen rakamlar ve harfler birbirinden farklıdır.

73 nerenin Plakası?

73 plaka Türkiye’nin illerinden biri olan Şırnak’ın plaka kodudur. Şırnak ilinin 4 addet ilçesi bulunmaktadır.

Şırnak İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

Merkez: AC > AD 001 – 999

Merkez: AH > AK 001 – 999

Merkez: D 0001 – 9999 / 1700 – 1899

Merkez: M 0001 – 999 / 1700 – 73

Merkez: T 0001 – 999 / 1700 – 1899

Silopi: D 2000 – 2500

Silopi: KA 001 – 144

Silopi: M 2000 – 2500

Silopi: SA > SR 001 – 999

Silopi: T 2000 – 2500

İdil: D 1500 – 1699

İdil: KA > KZ 001 – 999

İdil: M 1500 – 1699

İdil: T 1500 – 1699

Cizre: AE > AF 001 – 999

Cizre: D 1000 – 1469

Cizre: FA > FZ 001 – 999

Cizre: DA > DZ 001 – 999

Cizre: M 1000 – 1553

Cizre: T 1001 – 2000

Beytüşşebap: D 1900 – 1999

Beytüşşebap: EA 001 – 999

Beytüşşebap: M 1900– 1999

Beytüşşebap: T 1900 - 1999