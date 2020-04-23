75 Nerenin Plakası? Ardahan İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ardahan ili, batı kısmından Artvin'e, güneybatı kısmından Erzurum'a, güney kısmından Kars'a ve doğu kısmından ise Gürcistan ile sınır komşudur. Gürcistan ve Ardahan ili arasında toplam iki tane sınır kapısı bulunmaktadır. Ardahan, farklı doğa güzelliklerine sahiptir. Akarsuları, yüksek ovaları, zengin çiçek çeşitliliğine ve ormanlara sahip olan yapısı ile gezilmesi gereken doğal güzellikte bir şehirdir.

75 Nerenin Plakası?

75 plaka kodu, Ardahan iline aittir. Toplamda 6 ilçeden oluşan Ardahan ilinde, 7 belediye, 40 adet mahalle ve 226 köy bulunmaktadır. Ardahan ilimizin 97 bin 500'e yakın nüfusu bulunmaktadır.

İlin genelinde, 4 bine yakın otomobil, 850'ye yakın minibüs, 150'ye yakın otobüs, 3 bine yakın kamyonet, 500 adet kamyon, 500 adet motosiklet, 11 bine yakın traktör olmak üzere yaklaşık olarak 20 bine yakın plakalı vasıta bulunmaktadır. Ülkemizin motorlu araçlar listesinin yaklaşık olarak binde birini kaplamaktadır.

Ardahan İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

Merkez (Ardahan vd): AC - AZ aralığında 001 ile 999 arası rakamsal aralık, M harf grubunda 0001 ile 9999 arası rakamsal aralığa, T harf grubunda 0001 ile 9999 arası rakamsal aralığa sahip plaka kodları bulunmaktadır.