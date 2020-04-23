76 Nerenin Plakası? Iğdır İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

76 plaka ülkemizde kullanılan bir plaka kodudur. 76 plakası ile ait bir plakadır.

76 Nerenin Plakası?

76 nerenin plakası sorusunun cevabı Iğdır'dır. Her şehrin özel bir plaka kodu bulunur. Iğdır ilinin ve aynı zamanda ilçelerinin de plaka kodu 76'dır. Iğdır ili Türkiye'nin en doğusunda bulunan illerden biridir. Yaklaşık olarak 3 ülkeye sınır kapısı bulunur. Nüfusu ise yaklaşık olarak 200 bindir

Iğdır İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

Iğdır ilçeleri için özel bir plaka kodları bulunmamaktadır. Iğdır ilçelerine özel sadece özel plaka harfleri belirlenmiştir. Onun dışında Iğdır merkezi ve ilçeleri de 76 plaka kodunu kullanmaktadır. Iğdır iline kayıtlı olan otomobil, otobüs, kamyon ve diğer taşıtlar bu özel plaka harflerini kullanmaktadır. Iğdır ilçelerine özel plaka harfleri bulunmaktadır. Bu plaka harfleri şu şekildedir;

76 AC 001 – 76 AZ 999 ( Merkez )

76 M 0001 – 76 M 0999 ( Merkez )

76 T 0001 – 76 T 0999

36 DA 001 - 36 DD 999