76 Nerenin Plakası? Iğdır İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
Her ilin kendine ait bir plakası bulunmaktadır. Bu plakalar her ile özel olup aynı zamanda illerin ilçeleri için de kullanılmaktadır. İl plakaları toplumumuzda en çok araştırılan konulardan biridir. Farklı bir il plakası ile karşılaşan kişiler internet üzerinden araştırma yapmaktadırlar. 76 plakası da merak edilen plaka kodlarından biridir. Peki, 76 Nerenin Plakası? Sizler için 76 plakasına dair tüm bilgileri hazırladık.
76 plaka ülkemizde kullanılan bir plaka kodudur. 76 plakası ile ait bir plakadır.
76 Nerenin Plakası?
76 nerenin plakası sorusunun cevabı Iğdır'dır. Her şehrin özel bir plaka kodu bulunur. Iğdır ilinin ve aynı zamanda ilçelerinin de plaka kodu 76'dır. Iğdır ili Türkiye'nin en doğusunda bulunan illerden biridir. Yaklaşık olarak 3 ülkeye sınır kapısı bulunur. Nüfusu ise yaklaşık olarak 200 bindir
Iğdır İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri
Iğdır ilçeleri için özel bir plaka kodları bulunmamaktadır. Iğdır ilçelerine özel sadece özel plaka harfleri belirlenmiştir. Onun dışında Iğdır merkezi ve ilçeleri de 76 plaka kodunu kullanmaktadır. Iğdır iline kayıtlı olan otomobil, otobüs, kamyon ve diğer taşıtlar bu özel plaka harflerini kullanmaktadır. Iğdır ilçelerine özel plaka harfleri bulunmaktadır. Bu plaka harfleri şu şekildedir;
76 AC 001 – 76 AZ 999 ( Merkez )
76 M 0001 – 76 M 0999 ( Merkez )
76 T 0001 – 76 T 0999
36 DA 001 - 36 DD 999