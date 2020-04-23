77 Nerenin Plakası? Yalova İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
Plakalar, araçların ait olduğu şehirleri belirlemek açısından büyük önem taşır. Ülkemizde trafiği ve kontrolü daha düzenli hale getirmek için araçlar için bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden birisi de araç plakalarıdır. Ülkemizde her şehir için ayrı araç plakası tanımlanır. Bu plaka kodları aracın hangi şehir çıkışlı olduğunu göstermektedir.
77 il plakası da Yalova iline ait olan bir plaka kodudur. Bu kod ile başlayan araç plakaları Yalova ilinden gelmektedir. Ayrıca Yalova ilçeleri için düzenlenen bazı harf kodları da bulunmaktadır. Sizler için bu harf kodlarını derledik.
77 Nerenin Plakası?
77 plakası Yalova iline ait olan bir plaka numarasıdır. Yalova'da bulunan araçlar 77 plaka numarası ile bilinirler. Daha sonra ise plaka üzerinde Yalova merkez için tanımlanan harf kodları yer alır.
Yalova İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri
Yalova ili için belirlenen plaka kodu ve harfleri bulunmaktadır. Bu harf kodları Yalova merkez için belirlenmiştir. Bazı şehirlerde özellikle büyük şehirlerde ilçelere göre de plakalara harf kodu verilir. Fakat Yalova ilinde sadece merkez için harf kodu belirlenmiştir. İşte Yalova il merkezinin plakalar için belirlediği harfler;
- Yalova Merkez; AC, AZ
77 AC 001 - 77 AZ 999
- Yalova Merkez; MA
77 MA 001 - 999
- Yalova Merkez; DA, DD
77 DA 001 - 77 DD 999
- Yalova Merkez; T
77 T 0001 - 9999
- Yalova Merkez; M
77 M 0001 - 9999