77 Nerenin Plakası? Yalova İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

77 il plakası da Yalova iline ait olan bir plaka kodudur. Bu kod ile başlayan araç plakaları Yalova ilinden gelmektedir. Ayrıca Yalova ilçeleri için düzenlenen bazı harf kodları da bulunmaktadır. Sizler için bu harf kodlarını derledik.

77 Nerenin Plakası?

77 plakası Yalova iline ait olan bir plaka numarasıdır. Yalova'da bulunan araçlar 77 plaka numarası ile bilinirler. Daha sonra ise plaka üzerinde Yalova merkez için tanımlanan harf kodları yer alır.

Yalova İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

Yalova ili için belirlenen plaka kodu ve harfleri bulunmaktadır. Bu harf kodları Yalova merkez için belirlenmiştir. Bazı şehirlerde özellikle büyük şehirlerde ilçelere göre de plakalara harf kodu verilir. Fakat Yalova ilinde sadece merkez için harf kodu belirlenmiştir. İşte Yalova il merkezinin plakalar için belirlediği harfler;

- Yalova Merkez; AC, AZ

77 AC 001 - 77 AZ 999

- Yalova Merkez; MA

77 MA 001 - 999

- Yalova Merkez; DA, DD

77 DA 001 - 77 DD 999

- Yalova Merkez; T

77 T 0001 - 9999

- Yalova Merkez; M

77 M 0001 - 9999