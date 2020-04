78 Nerenin Plakası? Karabük İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Türkiye’de her ilin kendine ait plaka numarası bulunuyor. Plaka numarasından bir aracın hangi ile ait olduğu ortaya çıkmaktadır. Her ilçede plakalara verilen harfler ve kod aralıkları da birbirinden farklıdır. Belirlenen plaka kodu, harfler ve numara aralıklarına göre her ilçenin kendine has plakası bulunur.

78 Nerenin Plakası?

78 plaka numarası Türkiye’nin Karabük iline aittir. Karabük iline kayıtlı olan arabalar 78 plakaya sahiptir.

Karabük İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

Karabük ilinin 5 adet ilçesi bulunmaktadır. Her ilçenin plakasında kullanılan harfler ve rakam aralıkları farklıdır.

AC ile AZ arası 001 – 999 Merkez

BA ile BZ arası 001 – 999 Merkez

M harfi 0001 – 3999 / 9500 – 9999 Merkez

S Harfi 0001 – 3999 Merkez

T Harfi 0001 – 3999 / 9500 – 9999 Merkez

EA ile EZ arası 001 – 999 Eskipazar

M harfi 4000 – 4999 Eskipazar

S harfi 4000 – 4999 Eskipazar

T harfi 4000 – 4999 Eskipazar

M harfi 5000 – 5999 Yenice

S harfi 5000 – 5999 Yenice

T harfi 4000 – 4999 Yenice

YA ile YZ 001 – 999 Yenice

M harfi 6000 – 9499 Safranbolu

S harfi 6000 – 9499 Safranbolu