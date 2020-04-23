80 Nerenin Plakası? Osmaniye İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
Ülkemizde bulunan her ile ait plaka kodları bulunmaktadır. Bu plaka kodları araçların hangi illere kayıtlı olduklarını gösterir. 80 numaralı plaka kodu da bunlardan birisidir. Peki 80 nerenin plakası? Osmaniye ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.
Ülkemizde bulunan 81 ile ait plaka kodları bulunmaktadır. 80 numaralı plaka kodu ise ülkemizde bulunan Osmaniye iline aittir.
80 Nerenin Plakası?
80 numaralı plaka kodu Osmaniye iline ait bir plaka kodudur. Aracın plaka kodunun 80 olması durumunda bu aracın Osmaniye iline kayıtlı olduğu bilinir.
Osmaniye İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri
Osmaniye Merkez Plaka Harf Grupları:
- 80 AC 001-80 AF 999
- 80 AN 001-80 AT 999
- 80 EA 001-80 EZ 999
- 80 FA 001-80 FZ 999
- 80 M 0001-80 M 5000
- 80 T 0001-80 T 5000
- 01 H 0001-01 H 9999
- 01 YA 001-01 YC 999
Kadirli İlçesi Plaka Harf Grupları:
- 80 AH 001-80 AL 999
- 80 AY 001-80 AZ 999
- 80 KA 001-80 KZ 999
- 80 M 7000-80 M 7999
- 01 E 0001-01 E 9999
- 01 ZA 001-01 ZC 999
Düziçi İlçesi Plaka Harf Grupları:
- 80 AU 001-80 AV 999
- 80 DA 001-80 DZ 999
- 80 M 6000-80 M 6999
- 01 N 0001-01 N 9999
Bahçe İlçesi Plaka Harf Grupları:
- 80 BA 001-80 BZ 999
- 80 M 5500-80 M 5999
- 80 M 8000-80 M 8499
Toprakkale İlçesi Plaka Harf Grupları:
- 80 M 8500-80 M 8999
Sumbas İlçesi Plaka Harf Grupları:
80 M 9000-80 M 9499