80 Nerenin Plakası? Osmaniye İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde bulunan 81 ile ait plaka kodları bulunmaktadır. 80 numaralı plaka kodu ise ülkemizde bulunan Osmaniye iline aittir.

80 Nerenin Plakası?

80 numaralı plaka kodu Osmaniye iline ait bir plaka kodudur. Aracın plaka kodunun 80 olması durumunda bu aracın Osmaniye iline kayıtlı olduğu bilinir.

Osmaniye İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

Osmaniye Merkez Plaka Harf Grupları:

- 80 AC 001-80 AF 999

- 80 AN 001-80 AT 999

- 80 EA 001-80 EZ 999

- 80 FA 001-80 FZ 999

- 80 M 0001-80 M 5000

- 80 T 0001-80 T 5000

- 01 H 0001-01 H 9999

- 01 YA 001-01 YC 999

Kadirli İlçesi Plaka Harf Grupları:

- 80 AH 001-80 AL 999

- 80 AY 001-80 AZ 999

- 80 KA 001-80 KZ 999

- 80 M 7000-80 M 7999

- 01 E 0001-01 E 9999

- 01 ZA 001-01 ZC 999

Düziçi İlçesi Plaka Harf Grupları:

- 80 AU 001-80 AV 999

- 80 DA 001-80 DZ 999

- 80 M 6000-80 M 6999

- 01 N 0001-01 N 9999

Bahçe İlçesi Plaka Harf Grupları:

- 80 BA 001-80 BZ 999

- 80 M 5500-80 M 5999

- 80 M 8000-80 M 8499

Toprakkale İlçesi Plaka Harf Grupları:

- 80 M 8500-80 M 8999

Sumbas İlçesi Plaka Harf Grupları:

80 M 9000-80 M 9499