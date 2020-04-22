95 Nerenin Telefon Kodu? +95 Hangi Ülkeye Ait?

Burma'da yaşayan kişilere +95 koduyla arama yapabilirsiniz. Engebeli dağlar ve yüksek yaylalarla çevrili Myanmar (Burma) ülkesinde 50 milyonun üzerinde insan yaşamını sürdürür. Ülkede yaşamını sürdüren arkadaşlarınız ya da tanıdıklarınızla iletişim kurabilmek için +95 alan kodunu kullanmanız gereklidir. Telefonunuza gelen aramalarda görebileceğiniz telefon kodu sayesinde nereden arandığınızı tahmin edebilirsiniz.



95 Nerenin Alan Kodu?



+95 telefon kodunu gördüğünüz zaman aklınıza gelmesi gereken ülke, Myanmar ya da diğer adıyla Burma'dır. Birmanya olarak da bilinen ülke tropikal muson iklimine sahiptir. Mingun, Putao, Yangon ve Mandalay ülkenin önemli şehirleri arasında yer alır. Mawlamyine gibi önemli şehirlere sadece bir telefon ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Türkiye'den 4,5 saat ileride olan Burma'ya arama yapacağınız zaman aradaki saat farkını göz önüne alabilirsiniz.