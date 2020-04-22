95 Nerenin Telefon Kodu? +95 Hangi Ülkeye Ait?
Her ülke için bir telefon kodu mevcuttur. 95 numaralı telefon kodu, Güneydoğu Asya'da yer alan Burma'nın telefon kodudur. Resmi adı Myanmar Birliği Cumhuriyeti olan ülkeye ayrılan kodu kullanarak ülkede yer alan sevdiklerinizle iletişim kurabilirsiniz. Yaptığınız aramalarda ülke kodu kısmına 95 numarasını yazabilirsiniz. İşte 95 alan koduna ait bilinmesi gerekenler.
Burma'da yaşayan kişilere +95 koduyla arama yapabilirsiniz. Engebeli dağlar ve yüksek yaylalarla çevrili Myanmar (Burma) ülkesinde 50 milyonun üzerinde insan yaşamını sürdürür. Ülkede yaşamını sürdüren arkadaşlarınız ya da tanıdıklarınızla iletişim kurabilmek için +95 alan kodunu kullanmanız gereklidir. Telefonunuza gelen aramalarda görebileceğiniz telefon kodu sayesinde nereden arandığınızı tahmin edebilirsiniz.
95 Nerenin Alan Kodu?
+95 telefon kodunu gördüğünüz zaman aklınıza gelmesi gereken ülke, Myanmar ya da diğer adıyla Burma'dır. Birmanya olarak da bilinen ülke tropikal muson iklimine sahiptir. Mingun, Putao, Yangon ve Mandalay ülkenin önemli şehirleri arasında yer alır. Mawlamyine gibi önemli şehirlere sadece bir telefon ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Türkiye'den 4,5 saat ileride olan Burma'ya arama yapacağınız zaman aradaki saat farkını göz önüne alabilirsiniz.