22.04.2020 - 20:24 |
960 Nerenin Telefon Kodu? +960 Hangi Ülkeye Ait?
Uluslararası telefon kodu, farklı ülkeler arasında arama yapmayı ve mesaj göndermeyi sağlayan özel bir koddur. Her ülkenin kodu kendine özgüdür ve geri kalan tüm ülkelerden farklıdır. Bu kodun önüne çift sıfır veya + işareti eklenirse, ilgili ülkeye mesaj gönderilebilir veya arama yapılabilir. Bu servislerin ücretlendirmesi ulusal tarifelere oranla daha pahalıdır ve servis sağlayıcıları arasında değişim göstermektedir. Sıkça merak edilen 960 nerenin telefon kodu ve +960 hangi ülkeye ait sorularını sizin için detaylı olarak hazırladık.
960, Asya kıtasında bulunan Maldiv Adaları'nın uluslararası telefon kodudur. Maldivler olarak da bilinen Maldiv Adaları, Hindistan'ın güneyinde yer alır ve isminden de anlaşıldığı gibi bir ada ülkesidir.
Toplamda 1200 adadan oluşur, Hint Okyanusu'nun üzerinde bulunur. Bu adaların sadece 281 tanesinde yerleşim bulunmaktadır. Maldivler, özellikle turistik açıdan oldukça gelişmiştir. Bu ülkeye, tahsil edilmiş kod 960'tır.
960 Nerenin Alan Kodu?
+960, Maldiv Adaları'na aittir. Telefonunuza +960 kodu ile başlayan bir numaradan mesaj veya arama gönderilirse, bu numara Maldivler'den alınmış demektir. 00960 ile başlayan tüm numaralar için aynı durum geçerlidir.
173 Türk Suudi Arabistan'dan tahliye edildi!Suudi Arabistan'dan getirilen 173 Türk vatandaşı, corona virüs tedbirleri kapsamında, Erzincan’daki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurda yerleştirildi. Havalimanında sağlık kontrolünden geçirilen kişiler, 14 gün karantinada kalacak.