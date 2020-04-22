960 Nerenin Telefon Kodu? +960 Hangi Ülkeye Ait?

960, Asya kıtasında bulunan Maldiv Adaları'nın uluslararası telefon kodudur. Maldivler olarak da bilinen Maldiv Adaları, Hindistan'ın güneyinde yer alır ve isminden de anlaşıldığı gibi bir ada ülkesidir.

Toplamda 1200 adadan oluşur, Hint Okyanusu'nun üzerinde bulunur. Bu adaların sadece 281 tanesinde yerleşim bulunmaktadır. Maldivler, özellikle turistik açıdan oldukça gelişmiştir. Bu ülkeye, tahsil edilmiş kod 960'tır.

960 Nerenin Alan Kodu?

+960, Maldiv Adaları'na aittir. Telefonunuza +960 kodu ile başlayan bir numaradan mesaj veya arama gönderilirse, bu numara Maldivler'den alınmış demektir. 00960 ile başlayan tüm numaralar için aynı durum geçerlidir.