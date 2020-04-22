967 Nerenin Telefon Kodu? +967 Hangi Ülkeye Ait?

967 numaralı telefon kodu konum olarak Arap yarım adasının güneyinde bulunan Yemen Arap Cumhuriyeti ülkesine ait bir telefon kodudur. Ülkenin nüfusu 26 milyon kişidir. Yemen Arap Cumhuriyeti ülkesinde tüm yıl boyunca sıcak ve kurak bir iklim vardır.

967 Nerenin Alan Kodu?

+967 numaralı telefon kodu konum olarak Arap yarım adasının güneyinde bulunan Yemen Arap Cumhuriyeti ülkesine aittir. Telefon kodları arayan numaranın önünde yer almaktadır. Yurtdışı gelen aramalarda arayan numaranın en başında +967 kodu bulunuyor ise bu arama Yemen Arap Cumhuriyeti ülkesinden yapılıyor demektir.

+967 numaralı telefon kodu konum olarak Arap yarım adasının güneyinde bulunan Yemen Arap Cumhuriyeti ülkesine aittir. Ülke kodlarının ardından da alan kodları yer almaktadır.