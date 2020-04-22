22.04.2020 - 20:21 |
973 Nerenin Telefon Kodu? +973 Hangi Ülkeye Ait?
Bazı zamanlarda farklı telefon kodları ile arandığımız olmaktadır. Bu farklı telefon kodlarını merak edebiliyoruz. 973 telefon kodu da o kodlardan biridir. Eğer 973 telefon kodu ile arandıysanız yabancı bir ülke tarafından arandığınıza emin olabilirsiniz. Ve 973 ile arandığınızı bir gün görebilirsiniz. Peki, 973 nerenin telefon kodu? +973 hangi ülkeye ait? Makalemizde sizler için bu soruları yanıtlamaya çalıştık.
973 telefon kodu ile arananlar bu telefon kodunun nereye ait olduğunu merak etmektedirler. 973 telefon kodu bir Arap yarım adası ülkesi olan Bahreyn'e ait bir telefon kodudur. Her ülkenin uluslararası telefon kodu bulunmaktadır. 973 telefon kodu da Bahreyn ülkesine ait bir telefon numarasıdır.
973 Nerenin Alan Kodu?
Bahreyn ülkesine ait olan bir telefon kodudur. Bu numara ile arandıysanız yabancı bir ülke tarafından aranıyorsunuz demektir. Bahreyn başkenti Manama olan resmi dili Arapça olan bir ülkedir. Dolayısıyla siz de Bahreyn ülkesini aramak için numaranın başına +973 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Uluslararası bir kod olan bu kod ile Bahreyn'de ki istediğiniz kişiyi arayabilirsiniz.
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