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994 Nerenin Alan Kodu?

994 Azerbaycan'Ä±n alan kodudur. Asya'da bulunan Azerbaycan, doÄŸuda Hazar Denizi ile sÄ±nÄ±r komÅŸusudur. KuÄŸular, flamingolar ve pelikanlar bu bÃ¶lgeye akÄ±n eder. Kuzey ve batÄ±nÄ±n Ã§oÄŸu, karaca, kahverengi ayÄ± ve vaÅŸaklarÄ±n geliÅŸtiÄŸi Kafkas DaÄŸlarÄ± tarafÄ±ndan kaplÄ±dÄ±r. Azerbaycan'Ä±n bazÄ± bÃ¶lgelerinde, baÅŸkent BakÃ¼ ÅŸehrinin hemen dÄ±ÅŸÄ±nda, petrol ve doÄŸal gaz rezervleriyle doludur.

Bunlar, petrol ve gazÄ±n dÃ¼nyadan Ã§Ä±karÄ±labildiÄŸi ve yakÄ±t olarak kullanÄ±labildiÄŸi alanlardÄ±r. Volkanlar bazÄ± rezervlerin Ã¼zerinde oluÅŸmuÅŸtur. Ancak lav pÃ¼skÃ¼rme yerine, Ã§amurlu su, kum, gaz ve bazen petrol karÄ±ÅŸÄ±mÄ± pÃ¼skÃ¼rtÃ¼r. Azerbaycan bugÃ¼n yaklaÅŸÄ±k on milyon kiÅŸiye ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. NÃ¼fusun yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ± BakÃ¼ gibi hareketli kentsel alanlarda yaÅŸÄ±yor. Ãœlke sakinlerinden bazÄ±larÄ± geleneksel el sanatlarÄ± yaratmaya devam ediyor. Ã–rneÄŸin, bir grup insan, atalarÄ±nÄ±n yÃ¼zlerce yÄ±l Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± gibi el yapÄ±mÄ± halÄ±lar yapÄ±yor.Â

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