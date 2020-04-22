Açık Alanda Alkol Almak Yasak Mı? 2020 Dışarıda Alkol Kullanmanın Cezası Ne Kadar?

Alkolün vücudumuza bilinen birçok zararı vardır. Fakat kimi insanlar buna rağmen keyif amaçlı alkol tüketmektedir. Ülkemizin büyük bir çoğunluğunun Müslüman olmasından ötürü alkol tüketilmesi olayına fazla sıcak bakılmamaktadır. Bu sebeple ülkemiz sınırları içerisinde bazı halka açık alanlarda alkol tüketimine sınırlamalar getirilmiştir.

Açık Alanda Alkol Almak Yasak mı?

Kabahatler Kanunu bünyesinde, halka açık olan alanlarda alkol tüketimi yasaklanmıştır. Kabahatler Kanununun 35. maddesi gereğince halka açık olan alanlarda alkol tüketmek yasak olarak yer almaktadır.

2020 Dışarıda Alkol Kullanmanın Cezası Ne Kadar?

2020 dışarıda alkol kullanmanın cezası ile ilgili madde içeriği: Halka açık olan alanlarda alkol kullanılması sonucunda etrafın huzurunu kaçırmakta olan kişiler 100 Türk Lirası idari para cezası uygulanmaktadır. Alkollü olan kişi sarhoş durumunda ise, tüketilen alkolün sarhoşluk etkisi tamamen geçene kadar güvenlik güçleri tarafından kontrol altında tutulur.

Alkol Tüketimi Yasaklanan Halka Açık Alanlar

- Otogar

- Meydan

- Gar

- Sokak

- Cadde

- İbadethaneler

- Kültürel ve tarihi mekanlar

- İnşaatlar

- Banka ATM'leri

- Mezarlıklar

- Kullanılmayan ve terk halinde olan yapılar

- Köprü altları

- Parklar

- Halka açık gezilebilecek yerler

- Sahil