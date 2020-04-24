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24.04.2020 - 18:23 |

Adana İl Posta Kodu Nedir? Adana İlçelerinin Posta Kodları

Pek çok kişi Adana posta kodunun ne olduğunu merak ediyor. Bu konuda internet üzerinden araştırma yapan vatandaşlar, farklı amaçlar doğrultusunda kullanmak için bilgi almaya çalışmaktadır. Siz de Adana şehrinin posta kodunu öğrenerek farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz. Peki, Adana il posta kodu nedir? Adana ilçelerinin posta kodları hakkında bilinmesi gerekenler.

Adana İl Posta Kodu Nedir? Adana İlçelerinin Posta Kodları

Her şehrin farklı posta kodu bulunmaktadır ve böylece şehirler birbirinden ayrılır. Üstelik sadece şehirler değil aynı zamanda o şehirlerin ilçeleri de posta kodları açısından değişkenlik gösterir.

 Adana Posta Kodu

 Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Adana'nın da posta kodu bulunmaktadır. Adana'nın posta kodu ise ‘01000’ olarak geçiyor. Özellikle hem gerçek zamanlı hem de internet üzerinden verilen adres noktasında şehrin posta kodu kullanılmaktadır. Böylece herhangi bir sorun olmadan güvenli şekilde şehirler birbirinden ayrılır.

 Adana İlçelerinin Posta Kodları

 Adana ilçelerinin farklı posta kodları bulunmaktadır.

 - Aladağ = 01720,

 - Ceyhan = 01920,

 - Çukurova = 01360,

 - Feke = 1660,

 - İmamoğlu = 1700,

 - Karaisalı = 1770,

 - Kozan = 01530,

 - Pozantı = 01490,

 Bunlar gibi Adana'nın farklı ilçelerinin değişik posta kodları bulunmaktadır.

 

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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