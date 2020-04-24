Adana İl Posta Kodu Nedir? Adana İlçelerinin Posta Kodları
Pek çok kişi Adana posta kodunun ne olduğunu merak ediyor. Bu konuda internet üzerinden araştırma yapan vatandaşlar, farklı amaçlar doğrultusunda kullanmak için bilgi almaya çalışmaktadır. Siz de Adana şehrinin posta kodunu öğrenerek farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz. Peki, Adana il posta kodu nedir? Adana ilçelerinin posta kodları hakkında bilinmesi gerekenler.
Her şehrin farklı posta kodu bulunmaktadır ve böylece şehirler birbirinden ayrılır. Üstelik sadece şehirler değil aynı zamanda o şehirlerin ilçeleri de posta kodları açısından değişkenlik gösterir.
Adana Posta Kodu
Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Adana'nın da posta kodu bulunmaktadır. Adana'nın posta kodu ise ‘01000’ olarak geçiyor. Özellikle hem gerçek zamanlı hem de internet üzerinden verilen adres noktasında şehrin posta kodu kullanılmaktadır. Böylece herhangi bir sorun olmadan güvenli şekilde şehirler birbirinden ayrılır.
Adana İlçelerinin Posta Kodları
Adana ilçelerinin farklı posta kodları bulunmaktadır.
- Aladağ = 01720,
- Ceyhan = 01920,
- Çukurova = 01360,
- Feke = 1660,
- İmamoğlu = 1700,
- Karaisalı = 1770,
- Kozan = 01530,
- Pozantı = 01490,
Bunlar gibi Adana'nın farklı ilçelerinin değişik posta kodları bulunmaktadır.