Adana İl Posta Kodu Nedir? Adana İlçelerinin Posta Kodları

Her şehrin farklı posta kodu bulunmaktadır ve böylece şehirler birbirinden ayrılır. Üstelik sadece şehirler değil aynı zamanda o şehirlerin ilçeleri de posta kodları açısından değişkenlik gösterir.

Adana Posta Kodu

Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Adana'nın da posta kodu bulunmaktadır. Adana'nın posta kodu ise ‘01000’ olarak geçiyor. Özellikle hem gerçek zamanlı hem de internet üzerinden verilen adres noktasında şehrin posta kodu kullanılmaktadır. Böylece herhangi bir sorun olmadan güvenli şekilde şehirler birbirinden ayrılır.

Adana İlçelerinin Posta Kodları

Adana ilçelerinin farklı posta kodları bulunmaktadır.

- Aladağ = 01720,

- Ceyhan = 01920,

- Çukurova = 01360,

- Feke = 1660,

- İmamoğlu = 1700,

- Karaisalı = 1770,

- Kozan = 01530,

- Pozantı = 01490,

Bunlar gibi Adana'nın farklı ilçelerinin değişik posta kodları bulunmaktadır.