Afyon İl Posta Kodu Nedir? Afyon İlçelerinin Posta Kodları
Posta kodu, basit bir detay olarak görülse de gönderim işlerinin oldukça önemli bir detayını oluşturmaktadır. Posta kodu eksik olan kargolarda ise çoğu zaman büyük karışıklıklar meydana gelmektedir. Bu karışıklıkların önüne geçebilmek adına posta gönderirken, alıcı adresinin mutlaka doğru posta koduyla gönderilmesi gerekmektedir. Peki, Afyon il posta kodu nedir? Afyon ilçelerinin posta kodları nelerdir? İşte sizin için hazırladığımız Afyon’a ve ilçelerine ait posta kodu listesi.
Her ülkenin posta kodu, kendisine özel bazı özellikler taşımaktadır. Türkiye’deki posta kodları toplamda 5 hanelidir ve ilk iki hanesinde şehrin plaka kodu yer almaktadır.
Afyon Posta Kodu
Afyon iline ait posta kodu, aynı zamanda şehrin plaka kodu da olan, “03” ile başlamaktadır. Bu rakamın yanına şehrin ilçelerine göre dağıtılın 3 hane daha eklenmektedir.
Afyon İlçelerinin Posta Kodları
Afyon, il merkezide dahil edildiğinde toplamda 18 ilçeye bölünmüş, kalabalık bir şehirdir. Bu kapsamda şehrin ilçelerine ait posta kodları aşağıdaki gibi listelenmektedir.
Başmakçı: 03450, 03452
Bayat: 03788, 03782
Bolvadin: 03300, 03302
Çay: 03700, 03702
Çobanlar: 03060, 03062
Dazkırı: 03950, 03952
Dinar: 03450, 03452
Emirdağ: 03600, 03602
Evciler: 03960, 03962
Hocalar: 03530, 03532
İhsaniye: 03370, 03372
İscehisar: 03750, 03752
Kızılören: 03560, 03562
Merkez: 03032, 03217, 03100, 03200, 03211, 03040, 03032, 03030, 03140
Sandıklı: 03502, 03500
Sinanpaşa: 03852, 03850, 03121, 03110
Sultandağı: 03911, 03900
Şuhut: 03810, 03800