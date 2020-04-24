Afyon İl Posta Kodu Nedir? Afyon İlçelerinin Posta Kodları

Her ülkenin posta kodu, kendisine özel bazı özellikler taşımaktadır. Türkiye’deki posta kodları toplamda 5 hanelidir ve ilk iki hanesinde şehrin plaka kodu yer almaktadır.

Afyon Posta Kodu

Afyon iline ait posta kodu, aynı zamanda şehrin plaka kodu da olan, “03” ile başlamaktadır. Bu rakamın yanına şehrin ilçelerine göre dağıtılın 3 hane daha eklenmektedir.

Afyon İlçelerinin Posta Kodları

Afyon, il merkezide dahil edildiğinde toplamda 18 ilçeye bölünmüş, kalabalık bir şehirdir. Bu kapsamda şehrin ilçelerine ait posta kodları aşağıdaki gibi listelenmektedir.

Başmakçı: 03450, 03452

Bayat: 03788, 03782

Bolvadin: 03300, 03302

Çay: 03700, 03702

Çobanlar: 03060, 03062

Dazkırı: 03950, 03952

Dinar: 03450, 03452

Emirdağ: 03600, 03602

Evciler: 03960, 03962

Hocalar: 03530, 03532

İhsaniye: 03370, 03372

İscehisar: 03750, 03752

Kızılören: 03560, 03562

Merkez: 03032, 03217, 03100, 03200, 03211, 03040, 03032, 03030, 03140

Sandıklı: 03502, 03500

Sinanpaşa: 03852, 03850, 03121, 03110

Sultandağı: 03911, 03900

Şuhut: 03810, 03800