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24.04.2020 - 18:26 |

Afyon İl Posta Kodu Nedir? Afyon İlçelerinin Posta Kodları

Posta kodu, basit bir detay olarak görülse de gönderim işlerinin oldukça önemli bir detayını oluşturmaktadır. Posta kodu eksik olan kargolarda ise çoğu zaman büyük karışıklıklar meydana gelmektedir. Bu karışıklıkların önüne geçebilmek adına posta gönderirken, alıcı adresinin mutlaka doğru posta koduyla gönderilmesi gerekmektedir. Peki, Afyon il posta kodu nedir? Afyon ilçelerinin posta kodları nelerdir? İşte sizin için hazırladığımız Afyon’a ve ilçelerine ait posta kodu listesi.

Afyon İl Posta Kodu Nedir? Afyon İlçelerinin Posta Kodları

Her ülkenin posta kodu, kendisine özel bazı özellikler taşımaktadır. Türkiye’deki posta kodları toplamda 5 hanelidir ve ilk iki hanesinde şehrin plaka kodu yer almaktadır.

 Afyon Posta Kodu

 Afyon iline ait posta kodu, aynı zamanda şehrin plaka kodu da olan, “03” ile başlamaktadır. Bu rakamın yanına şehrin ilçelerine göre dağıtılın 3 hane daha eklenmektedir.

 Afyon İlçelerinin Posta Kodları

 Afyon, il merkezide dahil edildiğinde toplamda 18 ilçeye bölünmüş, kalabalık bir şehirdir. Bu kapsamda şehrin ilçelerine ait posta kodları aşağıdaki gibi listelenmektedir.

Başmakçı: 03450, 03452

Bayat: 03788, 03782

Bolvadin: 03300, 03302

Çay: 03700, 03702

Çobanlar: 03060, 03062

Dazkırı: 03950, 03952

Dinar: 03450, 03452

Emirdağ: 03600, 03602

Evciler: 03960, 03962

Hocalar: 03530, 03532

İhsaniye: 03370, 03372

İscehisar: 03750, 03752

Kızılören: 03560, 03562

Merkez: 03032, 03217, 03100, 03200, 03211, 03040, 03032, 03030, 03140

Sandıklı: 03502, 03500

Sinanpaşa: 03852, 03850, 03121, 03110

Sultandağı: 03911, 03900

Şuhut: 03810, 03800

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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