Ankara Ä°l Posta Kodu Nedir? Ankara Ä°lçelerinin Posta KodlarÄ±
Posta kodlarÄ± gÃ¶nderilecek olan postalarÄ±n ayrÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n makine Ã¼zerinde yapÄ±lmasÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±ran ve buna olanak saÄŸlayan harf ve rakamlarla oluÅŸan kodlardÄ±r. Her ilin her ilÃ§enin birbirinden farklÄ± posta kodu bulunuyor. Ankara il posta kodu nedir? Ankara ilÃ§elerinin posta kodlarÄ± ile ilgili bilgileri sizler iÃ§in derledik.Â
Posta kodlarÄ± gÃ¶nderilen postalarÄ±n adresler Ã¼zerine varÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±r. Adresin bir parÃ§asÄ± olan posta kodlarÄ± harf ve rakamlardan oluÅŸur. Her Ã¼lkenin, farklÄ± ÅŸekillerde posta kodlarÄ± bulunur.
Â Ankara Posta KoduÂ
Â Ankara ilinin posta kodu 06000â€™dÄ±r.
Â Ankara Ä°lÃ§elerinin Posta KodlarÄ±
Â Ankara merkez ilÃ§e ile birlikte 16 ilÃ§eye sahiptir. Posta kodlarÄ± ilÃ§eler ve mahallelere gÃ¶re farklÄ±lÄ±klar gÃ¶sterirler. PostalarÄ±n en doÄŸru ve hÄ±zlÄ± ÅŸekilde gÃ¶nderimi posta kodlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile gerÃ§ekleÅŸir. Ankaraâ€™nÄ±n ilÃ§elere gÃ¶re posta kodlarÄ±:
Â AyaÅŸ: 06710
Â AltÄ±ndaÄŸ Ulus: 06030
Â Akyurt: 06750
Â Bala: 06720
Â BeypazarÄ±: 06730
Â Ã‡ubuk: 06760
Â Ã‡ankaya: 06410
Â ElmadaÄŸ: 06780
Â Evren: 06770
Â Etimesgut: 06790
Â GÃ¼dÃ¼l: 06840
Â GÃ¶lbaÅŸÄ±: 06830
Â Haymana: 06860
Â KÄ±zÄ±lcahamam: 06890
Â KeÃ§iÃ¶ren Etlik: 06010
Â Kazan: 06980
Â Kalecik: 06870
Â Mamak: 06260
Â NallÄ±han: 06920
Â Pursaklar: 06145
Â PolatlÄ±: 06900
Â Sincan: 06930
Â Yenimahalle: 06170
Â ÅžereflikoÃ§hisar: 06950
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