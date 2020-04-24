Posta kodlarÄ± gÃ¶nderilen postalarÄ±n adresler Ã¼zerine varÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±r. Adresin bir parÃ§asÄ± olan posta kodlarÄ± harf ve rakamlardan oluÅŸur. Her Ã¼lkenin, farklÄ± ÅŸekillerde posta kodlarÄ± bulunur.

Â Ankara Posta KoduÂ

Â Ankara ilinin posta kodu 06000â€™dÄ±r.

Â Ankara Ä°lÃ§elerinin Posta KodlarÄ±

Â Ankara merkez ilÃ§e ile birlikte 16 ilÃ§eye sahiptir. Posta kodlarÄ± ilÃ§eler ve mahallelere gÃ¶re farklÄ±lÄ±klar gÃ¶sterirler. PostalarÄ±n en doÄŸru ve hÄ±zlÄ± ÅŸekilde gÃ¶nderimi posta kodlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile gerÃ§ekleÅŸir. Ankaraâ€™nÄ±n ilÃ§elere gÃ¶re posta kodlarÄ±:

Â AyaÅŸ: 06710

Â AltÄ±ndaÄŸ Ulus: 06030

Â Akyurt: 06750

Â Bala: 06720

Â BeypazarÄ±: 06730

Â Ã‡ubuk: 06760

Â Ã‡ankaya: 06410

Â ElmadaÄŸ: 06780

Â Evren: 06770

Â Etimesgut: 06790

Â GÃ¼dÃ¼l: 06840

Â GÃ¶lbaÅŸÄ±: 06830

Â Haymana: 06860

Â KÄ±zÄ±lcahamam: 06890

Â KeÃ§iÃ¶ren Etlik: 06010

Â Kazan: 06980

Â Kalecik: 06870

Â Mamak: 06260

Â NallÄ±han: 06920

Â Pursaklar: 06145

Â PolatlÄ±: 06900

Â Sincan: 06930

Â Yenimahalle: 06170

Â ÅžereflikoÃ§hisar: 06950

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