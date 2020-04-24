Antalya İl Posta Kodu Nedir? Antalya İlçelerinin Posta Kodları

Posta kodları belirli harfler ve rakamlardan oluşmaktadır. Bilgisayarın harfler ve rakamlardan oluşan bu posta kodunu okuması ile gönderinin hangi il hangi ilçeye gideceği en doğru ve en hızlı şekilde belirlenir ve gönderilir.

Antalya Posta Kodu

Antalya il posta kodu 07000’dır. Posta kodu 07000 olan il Antalya’dır.

Antalya İlçelerinin Posta Kodları

Antalya’da 19 ilçe bulunmaktadır. Her ilçenin kendine ait posta kodu bulunmaktadır. Antalya’nın her ilçesinin farklı posta kodu bulunur. Antalya ilçeleri ve posta kodları:

Akseki: 07630

Alanya: 07400

Aksu: 07230

Elmalı: 07700

Döşemealtı: 07190

Elmalı: 07740

Finike: 07740

Gündoğmuş: 07860

Gazipaşa: 07900

Demre: 07570

İbradı: 07680

Kemer: 07980

Kaş: 07580

Kepez Ahatlı: 07090

Korkuteli: 07800

Konyaltı: 07070

Kumluca: 07350

Muratpaşa: 07030

Manavgat: 07600

Serik: 07500