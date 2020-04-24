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24.04.2020 - 18:35 |

Antalya İl Posta Kodu Nedir? Antalya İlçelerinin Posta Kodları

Posta yolu ile yapılan gönderilerin adrese en doğru ve en hızlı şekilde gönderilmesini posta kodları sağlarlar. Her ile ait farklı posta kodu bulunmaktadır. Antalya il posta kodu nedir? Antalya ilçelerinin posta kodları ile ilgili bilgiler ve sorulara ilişkin cevapları sizler için derledik.

Antalya İl Posta Kodu Nedir? Antalya İlçelerinin Posta Kodları

Posta kodları belirli harfler ve rakamlardan oluşmaktadır. Bilgisayarın harfler ve rakamlardan oluşan bu posta kodunu okuması ile gönderinin hangi il hangi ilçeye gideceği en doğru ve en hızlı şekilde belirlenir ve gönderilir.

 Antalya Posta Kodu

 Antalya il posta kodu 07000’dır. Posta kodu 07000 olan il Antalya’dır.

 Antalya İlçelerinin Posta Kodları

 Antalya’da 19 ilçe bulunmaktadır. Her ilçenin kendine ait posta kodu bulunmaktadır. Antalya’nın her ilçesinin farklı posta kodu bulunur. Antalya ilçeleri ve posta kodları:

 Akseki: 07630

 Alanya: 07400

 Aksu: 07230

 Elmalı: 07700

 Döşemealtı: 07190

 Elmalı: 07740

 Finike: 07740

 Gündoğmuş: 07860

 Gazipaşa: 07900

 Demre: 07570

 İbradı: 07680

 Kemer: 07980

 Kaş: 07580

 Kepez Ahatlı: 07090

 Korkuteli: 07800

 Konyaltı: 07070

 Kumluca: 07350

 Muratpaşa: 07030

 Manavgat: 07600

 Serik: 07500

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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