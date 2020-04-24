Antalya İl Posta Kodu Nedir? Antalya İlçelerinin Posta Kodları
Posta yolu ile yapılan gönderilerin adrese en doğru ve en hızlı şekilde gönderilmesini posta kodları sağlarlar. Her ile ait farklı posta kodu bulunmaktadır. Antalya il posta kodu nedir? Antalya ilçelerinin posta kodları ile ilgili bilgiler ve sorulara ilişkin cevapları sizler için derledik.
Posta kodları belirli harfler ve rakamlardan oluşmaktadır. Bilgisayarın harfler ve rakamlardan oluşan bu posta kodunu okuması ile gönderinin hangi il hangi ilçeye gideceği en doğru ve en hızlı şekilde belirlenir ve gönderilir.
Antalya Posta Kodu
Antalya il posta kodu 07000’dır. Posta kodu 07000 olan il Antalya’dır.
Antalya İlçelerinin Posta Kodları
Antalya’da 19 ilçe bulunmaktadır. Her ilçenin kendine ait posta kodu bulunmaktadır. Antalya’nın her ilçesinin farklı posta kodu bulunur. Antalya ilçeleri ve posta kodları:
Akseki: 07630
Alanya: 07400
Aksu: 07230
Elmalı: 07700
Döşemealtı: 07190
Elmalı: 07740
Finike: 07740
Gündoğmuş: 07860
Gazipaşa: 07900
Demre: 07570
İbradı: 07680
Kemer: 07980
Kaş: 07580
Kepez Ahatlı: 07090
Korkuteli: 07800
Konyaltı: 07070
Kumluca: 07350
Muratpaşa: 07030
Manavgat: 07600
Serik: 07500