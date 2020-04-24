Aydın İl Posta Kodu Nedir? Aydın İlçelerinin Posta Kodları
İlkokul çağlarından beri adres yazarken posta kodu kullanmamız telkin edilmektedir. Bu sayede kargo teslimi sırasında benzer ilçe ve mahalle isimlerinde karışıklık oluşması da engellenmektedir. İl posta kodları, araç plaka numarasıyla ilişkilendirilmektedir. Bu konuyla ilgili karşımıza çıkan bir soru da Aydın ilinin ve ilçelerinin posta kodu nedir sorusudur. Sizler için Aydın iline ait posta kodlarını detaylandırdık.
Posta kodları, kullanıldığı il ve ilçelerde bir sınıflandırma görevi üstlenmektedir. Google Haritalar gibi pek çok uygulamada da net adres alabilmenin önemli bir yolunu oluşturmaktadır.
Aydın Posta Kodu
Aydın iline ait plaka “09” olarak belirlenmiştir. Bu şehrin posta kodlarının tamamı da yanına 3 basamaklı bir sayı daha alarak 09000 civarında türetilmiştir.
Aydın İlçelerinin Posta Kodları
Aydın, Türkiye’nin en kalabalık şehirleri arasında sayılmaktadır ve Ege Bölgesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Şehre bağlı toplamda 17 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçelere verilen posta kodları ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.
Bozdoğan, 09780
Buharkent, 09670
Didim, 09270
Efeler, 09630
Germencik, 09330
Karacasu, 09390
Karpuzlu, 09450
Koçarlı, 09990
Kuyucak, 09965
Kuşadası, 09400
Köşk, 09570
Nazilli, 09900
Sultanhisar, 09470
Söke, 09207
Yenipazar, 09350
Çine, 09500
İncirliova, 09600