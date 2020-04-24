MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Aydın İl Posta Kodu Nedir? Aydın İlçelerinin Posta Kodları
ABONE OL
24.04.2020 - 18:56 |

Aydın İl Posta Kodu Nedir? Aydın İlçelerinin Posta Kodları

İlkokul çağlarından beri adres yazarken posta kodu kullanmamız telkin edilmektedir. Bu sayede kargo teslimi sırasında benzer ilçe ve mahalle isimlerinde karışıklık oluşması da engellenmektedir. İl posta kodları, araç plaka numarasıyla ilişkilendirilmektedir. Bu konuyla ilgili karşımıza çıkan bir soru da Aydın ilinin ve ilçelerinin posta kodu nedir sorusudur. Sizler için Aydın iline ait posta kodlarını detaylandırdık.

Aydın İl Posta Kodu Nedir? Aydın İlçelerinin Posta Kodları

 Posta kodları, kullanıldığı il ve ilçelerde bir sınıflandırma görevi üstlenmektedir. Google Haritalar gibi pek çok uygulamada da net adres alabilmenin önemli bir yolunu oluşturmaktadır.

 Aydın Posta Kodu

 Aydın iline ait plaka “09” olarak belirlenmiştir. Bu şehrin posta kodlarının tamamı da yanına 3 basamaklı bir sayı daha alarak 09000 civarında türetilmiştir.

 Aydın İlçelerinin Posta Kodları

 Aydın, Türkiye’nin en kalabalık şehirleri arasında sayılmaktadır ve Ege Bölgesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Şehre bağlı toplamda 17 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçelere verilen posta kodları ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

Bozdoğan, 09780

Buharkent, 09670

Didim, 09270

Efeler, 09630

Germencik, 09330

Karacasu, 09390

Karpuzlu, 09450

Koçarlı, 09990

Kuyucak, 09965

Kuşadası, 09400

Köşk, 09570

Nazilli, 09900

Sultanhisar, 09470

Söke, 09207

Yenipazar, 09350

Çine, 09500

İncirliova, 09600

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aydın İl Posta Kodu Nedir? Aydın İlçelerinin Posta Kodları

Aydın İl Posta Kodu Nedir? Aydın İlçelerinin Posta Kodları

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Anarşist Nedir? TDK'ya Göre Anarşistlik Ve Anarşist Olmak Ne Demektir?

Anarşist Nedir? TDK'ya Göre Anarşistlik Ve Anarşist Olmak Ne Demektir?

Sıradaki Haber