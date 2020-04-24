Aydın İl Posta Kodu Nedir? Aydın İlçelerinin Posta Kodları

Posta kodları, kullanıldığı il ve ilçelerde bir sınıflandırma görevi üstlenmektedir. Google Haritalar gibi pek çok uygulamada da net adres alabilmenin önemli bir yolunu oluşturmaktadır.

Aydın Posta Kodu

Aydın iline ait plaka “09” olarak belirlenmiştir. Bu şehrin posta kodlarının tamamı da yanına 3 basamaklı bir sayı daha alarak 09000 civarında türetilmiştir.

Aydın İlçelerinin Posta Kodları

Aydın, Türkiye’nin en kalabalık şehirleri arasında sayılmaktadır ve Ege Bölgesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Şehre bağlı toplamda 17 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçelere verilen posta kodları ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

Bozdoğan, 09780

Buharkent, 09670

Didim, 09270

Efeler, 09630

Germencik, 09330

Karacasu, 09390

Karpuzlu, 09450

Koçarlı, 09990

Kuyucak, 09965

Kuşadası, 09400

Köşk, 09570

Nazilli, 09900

Sultanhisar, 09470

Söke, 09207

Yenipazar, 09350

Çine, 09500

İncirliova, 09600