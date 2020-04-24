24.04.2020 - 18:14 |
Beylikdüzü Posta Kodu Nedir? İstanbul Beylikdüzü Mahallelerinin Posta Kodları
Posta dağıtımının hızlı ve etkili bir şekilde yapılması amacı ile posta kodları servis edilmiştir. Her ilin ve hatta her ilçeye özel posta dağıtım kodları ya da kısaca posta kodları bulunuyor. Posta kodları gerek kargo taşımacılığı gerekse de adres bulmak için oldukça önemlidir. İstanbul ilçelerinin de kendine özel ayrı bir posta kodu bulunur. Beylikdüzü ili de farklı koda sahip olan ilçelerdendir. Peki, Beylikdüzü posta kodu nedir? İşte Beylikdüzü posta kodu ve mahallelerinin posta kodları.
Beylikdüzü bazı ilçeleri aynı posta kodunu kullanırken bazı mahalleleri ise farklı posta kodlarını kullanmaktadır.
Beylikdüzü Posta Kodu
Beylikdüzü ilçesinin posta kodu 34520'dir. Beylikdüzünün bazı mahalleleri aynı posta kodunu kullanırken bazı mahalleleri ise farklı posta kodunu kullanır.
İstanbul Beylikdüzü Mahalleleri Posta Kodları
34520 posta kodunu kullanan mahalleler;
- Barış
- Büyükşehir
- Cumhuriyet
- Kavaklı
- Sahil
34528 posta kodunu kullanan mahalleler;
- Gürpınar
- Adnankahveci
- Dereağzı
- Gürpınar Merkez
- Pınartepe
34524 posta kodunu kullanan mahalleler;
- Yakuplu
- Marmara
- Yakuplu Merkez
6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.