Beylikdüzü Posta Kodu Nedir? İstanbul Beylikdüzü Mahallelerinin Posta Kodları

Beylikdüzü bazı ilçeleri aynı posta kodunu kullanırken bazı mahalleleri ise farklı posta kodlarını kullanmaktadır.



Beylikdüzü Posta Kodu



Beylikdüzü ilçesinin posta kodu 34520'dir. Beylikdüzünün bazı mahalleleri aynı posta kodunu kullanırken bazı mahalleleri ise farklı posta kodunu kullanır.



İstanbul Beylikdüzü Mahalleleri Posta Kodları



34520 posta kodunu kullanan mahalleler;

- Barış

- Büyükşehir

- Cumhuriyet

- Kavaklı

- Sahil



34528 posta kodunu kullanan mahalleler;

- Gürpınar

- Adnankahveci

- Dereağzı

- Gürpınar Merkez

- Pınartepe



34524 posta kodunu kullanan mahalleler;

- Yakuplu

- Marmara

- Yakuplu Merkez