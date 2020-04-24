24.04.2020 - 18:18 |
Bursa Posta Kodu Nedir? Bursa Mahallelerinin Posta Kodları
Posta kodları, bir adrese gönderilmek istenen fatura, mektup, kargo, eşya gibi ihtiyaçların yollanması sırasında yararlanılan dijital sayılardır. Ülkemizde tüm il ve ilçelere ait posta kodları toplamda 5 haneli bir tam sayıdan oluşmaktadır. Her il kendisine ait bir posta koduna sahiptir. Posta kodu ile bağlı olan ilçelere göre de değişkenlik gösterebilmektedir. Peki, Bursa posta kodu nedir? İşte, detaylar.
Posta kodları belirtilmiş olan gönderiler, sorunsuz ve hızlı bir şekilde alıcı tarafa teslim edilebilmektedir. Günümüzde fatura ve mektupların dışında, internet ortamında yapılan alışverişlerin de ciddi oranda artış göstermesi, posta kodlarının önemini daha belirgin bir hale getirmiştir.
Bursa Posta Kodu
Bursa iline ait posta kodu 16000’dir.
Bursa İlçelerinin Posta Kodları
- Büyükorhan: 16990
- Gürsu: 16580
- Gemlik: 16600
- İnegöl: 16415
- Harmancık: 16770
- İznik: 16870
- Keles: 16740
- Karacabey: 16700
- Mudanya: 16950
- Kestel: 16460
- Mustafakemalpaşa: 16535
- Orhaneli: 16980
- Nilüfer: 16110
- Osmangazi: 16190
- Orhangazi: 16810
- Yıldırım: 16290
- Yenişehir: 16900
6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.