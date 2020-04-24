Bursa Posta Kodu Nedir? Bursa Mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodları belirtilmiş olan gönderiler, sorunsuz ve hızlı bir şekilde alıcı tarafa teslim edilebilmektedir. Günümüzde fatura ve mektupların dışında, internet ortamında yapılan alışverişlerin de ciddi oranda artış göstermesi, posta kodlarının önemini daha belirgin bir hale getirmiştir.



Bursa Posta Kodu



Bursa iline ait posta kodu 16000’dir.



Bursa İlçelerinin Posta Kodları



- Büyükorhan: 16990

- Gürsu: 16580

- Gemlik: 16600

- İnegöl: 16415

- Harmancık: 16770

- İznik: 16870

- Keles: 16740

- Karacabey: 16700

- Mudanya: 16950

- Kestel: 16460

- Mustafakemalpaşa: 16535

- Orhaneli: 16980

- Nilüfer: 16110

- Osmangazi: 16190

- Orhangazi: 16810

- Yıldırım: 16290

- Yenişehir: 16900