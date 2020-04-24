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24.04.2020 - 18:19 |

Çankaya Posta Kodu Nedir? Ankara Çankaya Mahallelerinin Posta Kodları

Ülkemizde posta dağıtımının ve diğer kargo işlemlerinin doğru bir şekilde yapılabilmesi için her ile ve her ilçeye özel bir posta kodu belirlenmiştir. Posta kodları ilçelerin adresleri hakkında detaylı bilgiler verir. Lokasyona göre belirlenen posta kodları oldukça önemlidir. Ankara ilçeleri için de ayrıca posta kodları belirlenmiştir. Peki, Çankaya posta kodu nedir? Ankara Çankaya mahallelerinin posta kodları hakkında tüm detaylı bilgileri sizler için araştırdık.

Çankaya Posta Kodu Nedir? Ankara Çankaya Mahallelerinin Posta Kodları

Ankara Çankaya posta kodu Ankara merkezinden farklı olarak düzenlenmiştir. Ayrıca Çankaya ilçelerinin birkaçı aynı posta kodunu kullanırken birkaçı ise farklı posta kodunu kullanmaktadırlar.

Çankaya Posta Kodu

Çankaya posta kodu 06530'dur.

Ankara Çankaya Mahalleleri Posta Kodları

06530 posta kodunu kullanan mahalleler;
- Çiğdem
- İşçiblokları
- Karakusunlar
- Küçükkaymaklı
- Lefkoşe
- Magosa
- Omorfo
- Yıldızlar
- 100. yıl

06805 posta kodunu kullanan mahalleler;
- Ahlatlıbel

06540 posta kodunu kullanan mahalleler;
- Ayrancı

06490 posta kodunu kullanan mahalleler;
- Bahçelievler
- Emek
- Yukarıbahçelievler

06520 posta kodunu kullanan mahalleler;
- Balgat
- Cevizlidere
- Ehlibeyt
- Nasuhakar
- Oğuzla

 

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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