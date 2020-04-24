Çankaya Posta Kodu Nedir? Ankara Çankaya Mahallelerinin Posta Kodları

Ankara Çankaya posta kodu Ankara merkezinden farklı olarak düzenlenmiştir. Ayrıca Çankaya ilçelerinin birkaçı aynı posta kodunu kullanırken birkaçı ise farklı posta kodunu kullanmaktadırlar.



Çankaya Posta Kodu



Çankaya posta kodu 06530'dur.



Ankara Çankaya Mahalleleri Posta Kodları



06530 posta kodunu kullanan mahalleler;

- Çiğdem

- İşçiblokları

- Karakusunlar

- Küçükkaymaklı

- Lefkoşe

- Magosa

- Omorfo

- Yıldızlar

- 100. yıl



06805 posta kodunu kullanan mahalleler;

- Ahlatlıbel



06540 posta kodunu kullanan mahalleler;

- Ayrancı



06490 posta kodunu kullanan mahalleler;

- Bahçelievler

- Emek

- Yukarıbahçelievler



06520 posta kodunu kullanan mahalleler;

- Balgat

- Cevizlidere

- Ehlibeyt

- Nasuhakar

- Oğuzla