MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çekmeköy Posta Kodu Nedir? İstanbul Çekmeköy Mahallelerinin Posta Kodları
ABONE OL
24.04.2020 - 18:22 |

Çekmeköy Posta Kodu Nedir? İstanbul Çekmeköy Mahallelerinin Posta Kodları

İlçe posta kodunun ileti adresinin sonuna yazmak, gönderilerimizin yanlış adrese gitmesinin önüne geçmektedir. Yalnızca 5 rakamdan oluşan bu kodlar sayesinde, kargo işlemleri daha hızlı tamamlanabilmektedir. Bu kapsamda, ilçe ve ilçeye ait mahalle kodlarının birbiriyle karıştırılmaması gerekmektedir. Peki, Çekmeköy posta kodu nedir? Çekmeköy mahallelerinin posta kodları nelerdir? Sizler için bu soruların cevaplarını derledik.

Çekmeköy Posta Kodu Nedir? İstanbul Çekmeköy Mahallelerinin Posta Kodları

İlçe ve mahalle posta kodları, ilin posta koduna bağlı bir biçimde türetilmektedir. İl posta kodları ise şehrin plaka numarasıyla başlamaktadır.

Çekmeköy Posta Kodu

Çekmeköy, İstanbul’a bağlı bulunan ve kendi bünyesinde çok sayıda mahalleye sahip bir ilçedir. Bu ilçenin genel posta kodu 34794 olarak kabul edilmektedir. Çekmeköy’e bağlı 5 mahalle bu posta kodunu kullanmaktadır.

İstanbul Çekmeköy Mahalleleri Posta Kodları

Çekmeköy ilçesi bünyesinde 20’den fazla mahalle bulunmaktadır. Bu mahalleler, aşağıda listelenen şekilde farklı posta kodlarına sahiptir.
- Alemdağ, Çatalmeşe, Ekşioğlu, Nişantepe, Ömerli Mahallesi; 34794
- Çamlık, Hamidiye, Mehmetakif, Merkez, Mimarsinan Mahallesi; 34782
- Hüseyinli, Koçullu, Reşadiye, Sırapınar Mahallesi; 34799
- Aydınlar, Cumhuriyet, Güngören, Kirazlıdere, Soğukpınar, Sultançiftliği, Taşdelen Mahallesi; 34788

 

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adana İl Posta Kodu Nedir? Adana İlçelerinin Posta Kodları

Adana İl Posta Kodu Nedir? Adana İlçelerinin Posta Kodları

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Çekmeköy Posta Kodu Nedir? İstanbul Çekmeköy Mahallelerinin Posta Kodları

Çekmeköy Posta Kodu Nedir? İstanbul Çekmeköy Mahallelerinin Posta Kodları

Sıradaki Haber