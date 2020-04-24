Çekmeköy Posta Kodu Nedir? İstanbul Çekmeköy Mahallelerinin Posta Kodları

İlçe ve mahalle posta kodları, ilin posta koduna bağlı bir biçimde türetilmektedir. İl posta kodları ise şehrin plaka numarasıyla başlamaktadır.



Çekmeköy Posta Kodu



Çekmeköy, İstanbul’a bağlı bulunan ve kendi bünyesinde çok sayıda mahalleye sahip bir ilçedir. Bu ilçenin genel posta kodu 34794 olarak kabul edilmektedir. Çekmeköy’e bağlı 5 mahalle bu posta kodunu kullanmaktadır.



İstanbul Çekmeköy Mahalleleri Posta Kodları



Çekmeköy ilçesi bünyesinde 20’den fazla mahalle bulunmaktadır. Bu mahalleler, aşağıda listelenen şekilde farklı posta kodlarına sahiptir.

- Alemdağ, Çatalmeşe, Ekşioğlu, Nişantepe, Ömerli Mahallesi; 34794

- Çamlık, Hamidiye, Mehmetakif, Merkez, Mimarsinan Mahallesi; 34782

- Hüseyinli, Koçullu, Reşadiye, Sırapınar Mahallesi; 34799

- Aydınlar, Cumhuriyet, Güngören, Kirazlıdere, Soğukpınar, Sultançiftliği, Taşdelen Mahallesi; 34788