Esenyurt Posta Kodu Nedir? İstanbul Esenyurt Mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodları gönderilecek olan adreslerin daha kolay ulaşması için kullanılır. PTT tarafından oluşturulan bu posta kodları genellikle çoğu ülkelerde kullanılmaktadır. Esenyurt ilçesinin posta kodu ise 34517'dir.



Esenyurt Posta Kodu



İstanbul iline bağlı birçok ilçe bulunur. Bu ilçeler farklı posta kodlarına sahiptir. Esenyurt ilçesinin posta kodu ise 34517'dir.



İstanbul Esenyurt Mahalleleri Posta Kodları



1) Esenyurt Merkez Mahallesi, Örnek Mahallesi ve Pınar Mahallesi posta kodu 34517 rakamlarından oluşmaktadır.



2) Ardıçlı Mahallesi, Esenkent Mahallesi, İncirtepe Mahallesi, İnönü Mahallesi, Yenikent Mahallesi posta kodu 34510 rakamlarından oluşmaktadır.



3) Akçaburgaz Mahallesi, Atatürk Mahallesi, İstiklal Mahallesi posta kodu 34522 rakamlarından oluşmaktadır.



4) Cumhuriyet Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi, Mehterçeşme Mahallesi, Yeşilkent Mahallesi posta kodu 34515 rakamlarından oluşmaktadır.



5) Fatih Mahallesi, Namıkkemal Mahallesi, Saadetdere Mahallesi, Talatpaşa Mahallesi posta kodu 34513 rakamlarından oluşmaktadır.



6) Son olarak Esenyurt Sanayi Mahallesi posta kodu ise 34538 rakamlarından oluşmaktadır.