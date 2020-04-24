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24.04.2020 - 18:36 |

Esenyurt Posta Kodu Nedir? İstanbul Esenyurt Mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodları posta gönderilerinin ayırımının yapılması amacıyla kullanılmaktadır. Gönderilen postaların gönderilecekleri adreslere daha güvenli ve hızlı olarak gönderilmesi için alıcı adresi dışında varış yerinin önüne yazılan harf veya rakamlar topluluğudur. Ülkemizde bulunan illerin tüm ilçe ve mahallelere ait posta kodları bulunur. Peki, Esenyurt posta kodu nedir? İstanbul Esenyurt mahallelerinin posta kodları nelerdir? İşte, detaylar.

Esenyurt Posta Kodu Nedir? İstanbul Esenyurt Mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodları gönderilecek olan adreslerin daha kolay ulaşması için kullanılır. PTT tarafından oluşturulan bu posta kodları genellikle çoğu ülkelerde kullanılmaktadır. Esenyurt ilçesinin posta kodu ise 34517'dir.

Esenyurt Posta Kodu

İstanbul iline bağlı birçok ilçe bulunur. Bu ilçeler farklı posta kodlarına sahiptir. Esenyurt ilçesinin posta kodu ise 34517'dir.

İstanbul Esenyurt Mahalleleri Posta Kodları

1) Esenyurt Merkez Mahallesi, Örnek Mahallesi ve Pınar Mahallesi posta kodu 34517 rakamlarından oluşmaktadır.

2) Ardıçlı Mahallesi, Esenkent Mahallesi, İncirtepe Mahallesi, İnönü Mahallesi, Yenikent Mahallesi posta kodu 34510 rakamlarından oluşmaktadır.

3) Akçaburgaz Mahallesi, Atatürk Mahallesi, İstiklal Mahallesi posta kodu 34522 rakamlarından oluşmaktadır.

4) Cumhuriyet Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi, Mehterçeşme Mahallesi, Yeşilkent Mahallesi posta kodu 34515 rakamlarından oluşmaktadır.

5) Fatih Mahallesi, Namıkkemal Mahallesi, Saadetdere Mahallesi, Talatpaşa Mahallesi posta kodu 34513 rakamlarından oluşmaktadır.

6) Son olarak Esenyurt Sanayi Mahallesi posta kodu ise 34538 rakamlarından oluşmaktadır.

 

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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