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24.04.2020 - 17:33 |

Etimesgut İl Posta Kodu Nedir? Ankara Etimesgut Mahallelerinin Posta Kodları

Elektronik ortamda adres tariflerinin kolaylığı açısından posta kodları belirlenmiştir. Posta kodları her ile tanımlandığı gibi ilçelere ve mahallelere göre de farklılık gösterir. İşte Etimesgut ilçesine ait posta kodları ve detayları.

Etimesgut İl Posta Kodu Nedir? Ankara Etimesgut Mahallelerinin Posta Kodları

Elektronik adres tarifinde Ankara Etimesgut ilçesinin ve mahallelerinin de birer posta kodu mevcuttur. Mahallelere göre posta kodu dağılımı hem merkeze hem de yakın mahallelere göre farklılık göstermektedir.

Etimesgut Posta Kodu

Etimesgut, Ankara'nın bir ilçesi olarak kayıtlıdır. Etimesgut ilçesinde bulunan bir adres 6794 posta koduna sahiptir. Bu posta kodu ile beraber merkez mahalleler de 6794 posta kodunu kullanmaktadır.

Ankara Etimesgut Mahalleleri Posta Kodları

Ankara Etimesgut mahallesinin posta kodu 6794'tür. Bununla beraber merkeze bağlı olan diğer mahalleler de bu kodu kullanmaktadır.
1- 6794 posta koduna sahip mahalleler;
- 30 Ağustos, Elvan, Ahimesut, Kazımkarabekir, Piyade, Süvari.

2- 6797 posta koduna sahip mahalleler;
- Bahçekapı Mahallesi.

3- 6796 posta koduna sahip mahalleler;
- Atakent, Ayyıldız, Etiler, Topçu, Oğuzlar, Yeşilova.

4- 6824 posta koduna sahip mahalleler;
- Eryaman, Şeyhşamil, Tunahan.

5- 6790 posta koduna sahip mahalleler;
- Alsancak, Bağlıca, Erler, Fatih sultan, Yapracık, İstasyon.

6- 6820 posta koduna sahip mahalleler;
- Altay, Göksu, Şehit Osman Avcı, Şeker.

7- 6827 posta koduna sahip mahalleler;
- Güzelkent, Yavuz Selim.

8- 6815 posta koduna sahip mahalleler;
- Aşağıyurtçu, Ballıkuyumcu, Fevziye, Şehitali, Yukarıyurtçu.

Yerli yoğun bakım solunum cihazı muadillerinden üstünSanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından geliştirilen ve testlerden başarıyla geçtikten sonra hastanedeki ilk kullanımlarında hekimlerden tam not alan yerli yoğun bakım solunum cihazının, yurt dışından ithal edilen muadillerinden de üstünlüklerinin bulunduğu görüldü.
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