MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gebze Posta Kodu Nedir? Kocaeli Gebze Mahallelerinin Posta Kodları
ABONE OL
24.04.2020 - 17:37 |

Gebze Posta Kodu Nedir? Kocaeli Gebze Mahallelerinin Posta Kodları

Bir adrese posta gönderirken o şehre verilen posta kodu kullanılmaktadır. Böylece karışıklık yaşanmadan düzenli şekilde iletişim sağlanır. Bu doğrultuda her şehrin farklı bir posta kodu olduğunu söylemek mümkündür. Peki, Gebze posta kodu nedir? Kocaeli Gebze mahallelerinin posta kodları hakkında bilinmesi gerekenler.

Gebze Posta Kodu Nedir? Kocaeli Gebze Mahallelerinin Posta Kodları

Gebze'ye ait olan posta kodlarına merkez ve mahalle bazında öğrenerek amaca bağlı şekilde kullanabilirsiniz. Özellikle posta göndermek istediğinizde güvenli şekilde bunu gerçekleştirmeniz mümkün.

Gebze Posta Kodu

Gebze posta kodu 41400 olarak geçiyor. Gerekli olan işlemler için Gebze adına bu posta kodunu kullanarak farklı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Kocaeli Gebze Mahalleleri Posta Kodları

Kocaeli'ne bağlı olan Gebze’nin farklı mahalleleri adına posta kodları bulunmaktadır. Aslına bakılırsa mahalleler için posta kodları Gebze konusunda ortak olduğunu söylemek mümkün.

- Ademyavuz Mahallesi = 41400,
- Arapçeşme Mahallesi = 41400,
- Barış Mahallesi = 41400,
- Beylik mahallesi = 41400,
- Cumhuriyet Mahallesi = 41400,
- Gaziler Mahallesi = 41400,

Bu bağlamda Kocaeli Gebze için bütün değişik mahalleler adına posta kodunun ortak olduğunu söylemek mümkün. Bu posta kodunu kullanarak Gebze için bütün mahalleler konusunda ortak şekilde iletişim sağlamak mümkün.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gaziantep İl Posta Kodu Nedir? Gaziantep İlçelerinin Posta Kodları

Gaziantep İl Posta Kodu Nedir? Gaziantep İlçelerinin Posta Kodları

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Sultangazi Posta Kodu Nedir? İstanbul Sultangazi Mahallelerinin Posta Kodları

Sultangazi Posta Kodu Nedir? İstanbul Sultangazi Mahallelerinin Posta Kodları

Sıradaki Haber