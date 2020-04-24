Gebze Posta Kodu Nedir? Kocaeli Gebze Mahallelerinin Posta Kodları

Gebze'ye ait olan posta kodlarına merkez ve mahalle bazında öğrenerek amaca bağlı şekilde kullanabilirsiniz. Özellikle posta göndermek istediğinizde güvenli şekilde bunu gerçekleştirmeniz mümkün.



Gebze Posta Kodu



Gebze posta kodu 41400 olarak geçiyor. Gerekli olan işlemler için Gebze adına bu posta kodunu kullanarak farklı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.



Kocaeli Gebze Mahalleleri Posta Kodları



Kocaeli'ne bağlı olan Gebze’nin farklı mahalleleri adına posta kodları bulunmaktadır. Aslına bakılırsa mahalleler için posta kodları Gebze konusunda ortak olduğunu söylemek mümkün.



- Ademyavuz Mahallesi = 41400,

- Arapçeşme Mahallesi = 41400,

- Barış Mahallesi = 41400,

- Beylik mahallesi = 41400,

- Cumhuriyet Mahallesi = 41400,

- Gaziler Mahallesi = 41400,



Bu bağlamda Kocaeli Gebze için bütün değişik mahalleler adına posta kodunun ortak olduğunu söylemek mümkün. Bu posta kodunu kullanarak Gebze için bütün mahalleler konusunda ortak şekilde iletişim sağlamak mümkün.