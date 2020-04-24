Hatay İl Posta Kodu Nedir? Hatay İlçelerinin Posta Kodları
Posta kodu posta trafiğinin düzene konulmasında çok etkilidir. Herhangi bir adrese gönderilirken kullanılan bu kodu dijital sayılardır. Hatay il posta kodu 5 haneli sayılardan oluşmaktadır. Hatay il posta kodu nedir? Hatay ilçelerinin posta kodları nelerdir? Aramalarınızın sonuçlarını sizler için derledik.
Posta kodu ile gönderimler daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde sağlanır. Postaların doğru bir adrese ulaşması için mutlaka posta kodu kullanılmalıdır.
Hatay Posta Kodu
Hatay’a ait il posta kodu 31000 olmaktadır. Posta trafiğinde bu kodun aranması ile kontrollü ulaşım sağlanabilir. İnsan gücü ve emeği bu alanda çok fazladır. Hatay posta kodu ile bölgeye gelecek postalar varış noktalarına göre tek tek ayrıştırılabilir. Bu da insan gücü ve zaman kaybının önüne geçilmesini sağlar.
Hatay İlçelerinin Posta Kodları
Posta kodları ilçe ve mahallelere göre değişiklik gösterebilir. EN doğru sonuca ulaşma için ilçelere ait mahallelere de ulaşmak gereklidir. İlçelere ait posta kodlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Altınözü ---- 31750 Antakya --- 31060 Arsuz ---31225
Belen ---- 31350 Defne --- 31160 Dörtyol --- 31600
Erzin --- 31960 Hassa --- 31700 İskenderun --- 31280
Kırıkhan --- 31440 Kumlu --- 31520 Payas --- 31900
Reyhanlı --- 31500 Samandağ --- 31800 Yayladağ --- 31550