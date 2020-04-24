MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hatay İl Posta Kodu Nedir? Hatay İlçelerinin Posta Kodları
ABONE OL
24.04.2020 - 17:40 |

Hatay İl Posta Kodu Nedir? Hatay İlçelerinin Posta Kodları

Posta kodu posta trafiğinin düzene konulmasında çok etkilidir. Herhangi bir adrese gönderilirken kullanılan bu kodu dijital sayılardır. Hatay il posta kodu 5 haneli sayılardan oluşmaktadır. Hatay il posta kodu nedir? Hatay ilçelerinin posta kodları nelerdir? Aramalarınızın sonuçlarını sizler için derledik.

Hatay İl Posta Kodu Nedir? Hatay İlçelerinin Posta Kodları

Posta kodu ile gönderimler daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde sağlanır. Postaların doğru bir adrese ulaşması için mutlaka posta kodu kullanılmalıdır.

Hatay Posta Kodu

Hatay’a ait il posta kodu 31000 olmaktadır. Posta trafiğinde bu kodun aranması ile kontrollü ulaşım sağlanabilir. İnsan gücü ve emeği bu alanda çok fazladır. Hatay posta kodu ile bölgeye gelecek postalar varış noktalarına göre tek tek ayrıştırılabilir. Bu da insan gücü ve zaman kaybının önüne geçilmesini sağlar.

Hatay İlçelerinin Posta Kodları

Posta kodları ilçe ve mahallelere göre değişiklik gösterebilir. EN doğru sonuca ulaşma için ilçelere ait mahallelere de ulaşmak gereklidir. İlçelere ait posta kodlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Altınözü ---- 31750 Antakya --- 31060 Arsuz ---31225
Belen ---- 31350 Defne --- 31160 Dörtyol --- 31600
Erzin --- 31960 Hassa --- 31700 İskenderun --- 31280
Kırıkhan --- 31440 Kumlu --- 31520 Payas --- 31900
Reyhanlı --- 31500 Samandağ --- 31800 Yayladağ --- 31550

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokağa çıkan 4 kişiye 3 bin 150'şer TL ceza!

Sokağa çıkan 4 kişiye 3 bin 150'şer TL ceza!

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Güngören Posta Kodu Nedir? İstanbul Güngören Mahallelerinin Posta Kodları

Güngören Posta Kodu Nedir? İstanbul Güngören Mahallelerinin Posta Kodları

Sıradaki Haber