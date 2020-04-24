Hatay İl Posta Kodu Nedir? Hatay İlçelerinin Posta Kodları

Posta kodu ile gönderimler daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde sağlanır. Postaların doğru bir adrese ulaşması için mutlaka posta kodu kullanılmalıdır.



Hatay Posta Kodu



Hatay’a ait il posta kodu 31000 olmaktadır. Posta trafiğinde bu kodun aranması ile kontrollü ulaşım sağlanabilir. İnsan gücü ve emeği bu alanda çok fazladır. Hatay posta kodu ile bölgeye gelecek postalar varış noktalarına göre tek tek ayrıştırılabilir. Bu da insan gücü ve zaman kaybının önüne geçilmesini sağlar.



Hatay İlçelerinin Posta Kodları



Posta kodları ilçe ve mahallelere göre değişiklik gösterebilir. EN doğru sonuca ulaşma için ilçelere ait mahallelere de ulaşmak gereklidir. İlçelere ait posta kodlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Altınözü ---- 31750 Antakya --- 31060 Arsuz ---31225

Belen ---- 31350 Defne --- 31160 Dörtyol --- 31600

Erzin --- 31960 Hassa --- 31700 İskenderun --- 31280

Kırıkhan --- 31440 Kumlu --- 31520 Payas --- 31900

Reyhanlı --- 31500 Samandağ --- 31800 Yayladağ --- 31550