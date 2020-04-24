Isparta İl Posta Kodu Nedir? Isparta İlçelerinin Posta Kodları

Postaların gönderilmesinin hızlandırılması amacıyla posta gönderiminin üzerine alıcının adresi, varış yeri ve posta kodları yazılır. Bu sebeple de ülkemizde bulunan her il, ilçe ve mahalleye ait posta kodları bulunur. Isparta ilinin posta kodu ise 32000 rakamlarıdır.



Isparta Posta Kodu



Ülkemizin Akdeniz Bölgesinde bulunan Isparta ilinin posta kodu 32000'dır. Herhangi bir yerden Isparta iline gönderilecek bütün postaların üzerine Isparta'nın posta kodu 32000 yazılmalıdır.



Isparta İlçelerinin Posta Kodları



Isparta iline gönderilecek postalarda hangi ilçeye gönderim yapılacak ise o ilçenin ve mahallenin posta kodu yazılmalıdır. Isparta ilçe ve posta kodları aşağıda belirtilmiştir.



- Aksu İlçesi: 32510

- Atabey İlçesi: 32670

- Eğirdir İlçesi: 32550

- Gelendost İlçesi: 32900

- Gönen İlçesi: 32090

- Isparta Merkez: 32120

- Keçiborlu İlçesi: 32750

- Senirkent İlçesi: 32600

- Sütçüler İlçesi: 32950

- Uluborlu İlçesi: 32650

- Yalvaç İlçesi: 32400

- Yenişarbademli İlçesi: 32850

- Şarkikaraağaç İlçesi: 32800