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24.04.2020 - 17:42 |

Isparta İl Posta Kodu Nedir? Isparta İlçelerinin Posta Kodları

Posta kodu oldukça yaygın kullanılan kodlardan birisidir. Posta kodunun kullanılmasının amacı postaların birbirinden ayrıştırılması ve daha hızlı gönderilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Peki Isparta il posta kodu nedir? Isparta ilçelerinin posta kodları nelerdir? Bu konuyu sizler için derledik.

Isparta İl Posta Kodu Nedir? Isparta İlçelerinin Posta Kodları

Postaların gönderilmesinin hızlandırılması amacıyla posta gönderiminin üzerine alıcının adresi, varış yeri ve posta kodları yazılır. Bu sebeple de ülkemizde bulunan her il, ilçe ve mahalleye ait posta kodları bulunur. Isparta ilinin posta kodu ise 32000 rakamlarıdır.

Isparta Posta Kodu

Ülkemizin Akdeniz Bölgesinde bulunan Isparta ilinin posta kodu 32000'dır. Herhangi bir yerden Isparta iline gönderilecek bütün postaların üzerine Isparta'nın posta kodu 32000 yazılmalıdır.

Isparta İlçelerinin Posta Kodları

Isparta iline gönderilecek postalarda hangi ilçeye gönderim yapılacak ise o ilçenin ve mahallenin posta kodu yazılmalıdır. Isparta ilçe ve posta kodları aşağıda belirtilmiştir.

- Aksu İlçesi: 32510
- Atabey İlçesi: 32670
- Eğirdir İlçesi: 32550
- Gelendost İlçesi: 32900
- Gönen İlçesi: 32090
- Isparta Merkez: 32120
- Keçiborlu İlçesi: 32750
- Senirkent İlçesi: 32600
- Sütçüler İlçesi: 32950
- Uluborlu İlçesi: 32650
- Yalvaç İlçesi: 32400
- Yenişarbademli İlçesi: 32850
- Şarkikaraağaç İlçesi: 32800

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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