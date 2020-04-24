Istanbul İl Posta Kodu Nedir? Istanbul İlçelerinin Posta Kodları
İstanbul adına posta kodunu öğrenmek büyük öneme sahiptir. Hem İstanbul genel olarak hem de semtleri konusunda posta kodları üzerinden güvenli şekilde posta işlemleri yapılabilmektedir. Pek çok vatandaş internet üzerinden İstanbul'un posta kodunu öğrenme çalışmaktadır. Peki, İstanbul il posta kodu nedir? İstanbul ilçelerinin posta kodları hakkında bilinmesi gerekenler.
Mega şehir İstanbul özellikle yapılan posta işlemleri noktasında büyük öneme sahip şehirdir. O yüzden İstanbul ile beraber ilçeleri adına posta kodları öğrenmek büyük öneme sahiptir.
İstanbul Posta Kodu
İstanbul posta kodu 34000 olarak geçmektedir. Farklı yolları üzerinden posta göndermek ya da iletişim sağlamak adına bu kodu kullanılabilirsiniz.
İstanbul İlçelerinin Posta Kodları
Merkez olarak genel açıdan İstanbul posta kodu ile beraber ilçeleri için de ayrı ayrı posta kodları yer almaktadır.
- Adalar = 34975,
- Arnavutköy = 34275,
- Ataşehir = 34758,
- Avcılar = 34315,
- Bağcılar = 34200,
- Bahçelievler = 34180,
- Bakırköy = 34158,
- Kadıköy = 34744,
- Beşiktaş 34353,
Bu gibi İstanbul'un bütün farklı semtleri adına posta kodları yer almaktadır. Uygun şekilde posta kodları üzerinden İstanbul'un farklı ilçelerine ulaşabilirsiniz.