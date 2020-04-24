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24.04.2020 - 17:43 |

Istanbul İl Posta Kodu Nedir? Istanbul İlçelerinin Posta Kodları

İstanbul adına posta kodunu öğrenmek büyük öneme sahiptir. Hem İstanbul genel olarak hem de semtleri konusunda posta kodları üzerinden güvenli şekilde posta işlemleri yapılabilmektedir. Pek çok vatandaş internet üzerinden İstanbul'un posta kodunu öğrenme çalışmaktadır. Peki, İstanbul il posta kodu nedir? İstanbul ilçelerinin posta kodları hakkında bilinmesi gerekenler.

Istanbul İl Posta Kodu Nedir? Istanbul İlçelerinin Posta Kodları

Mega şehir İstanbul özellikle yapılan posta işlemleri noktasında büyük öneme sahip şehirdir. O yüzden İstanbul ile beraber ilçeleri adına posta kodları öğrenmek büyük öneme sahiptir.

İstanbul Posta Kodu

İstanbul posta kodu 34000 olarak geçmektedir. Farklı yolları üzerinden posta göndermek ya da iletişim sağlamak adına bu kodu kullanılabilirsiniz.

İstanbul İlçelerinin Posta Kodları

Merkez olarak genel açıdan İstanbul posta kodu ile beraber ilçeleri için de ayrı ayrı posta kodları yer almaktadır.

- Adalar = 34975,
- Arnavutköy = 34275,
- Ataşehir = 34758,
- Avcılar = 34315,
- Bağcılar = 34200,
- Bahçelievler = 34180,
- Bakırköy = 34158,
- Kadıköy = 34744,
- Beşiktaş 34353,

Bu gibi İstanbul'un bütün farklı semtleri adına posta kodları yer almaktadır. Uygun şekilde posta kodları üzerinden İstanbul'un farklı ilçelerine ulaşabilirsiniz.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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