İzmir İl Posta Kodu Nedir? İzmir İlçelerinin Posta Kodları

İzmir ili için de bir posta kodu belirlenmiş, bu posta kodları her ilçe için ayrı ayrı düzenlenmiştir. İzmir ilinin ve ilçelerinin posta kodlarını sizler için derledik.



İzmir Posta Kodu



İzmir ilinin posta kodu 35000 olarak belirlenmiştir. İzmir'de bir adres arandığında bu posta kodu kullanılarak elektronik ortamlarda kolaylık sağlanabilir.



İzmir İlçelerinin Posta Kodları



İzmir'in her ilçesi farklı bir posta koduna sahiptir. İşte İzmir ilçelerinin posta kodları;

- Aliağa İlçesi: 35800

- Balçova İlçesi: 35330

- Bayındır İlçesi: 35840

- Bayraklı İlçesi: 35540

- Bergama İlçesi: 35715

- Beydağ İlçesi: 35790

- Bornova İlçesi: 35080

- Buca İlçesi: 35390

- Çeşme ilçesi: 35937

- Çiğli İlçesi: 35640

- Dikili İlçesi: 35985

- Foça İlçesi: 35683

- Gaziemir İlçesi: 35410

- Güzelbahçe İlçesi: 35310

- Karabağlar İlçesi: 35140

- Karaburun İlçesi: 35960

- Karşıyaka İlçesi: 35600

- Kemalpaşa İlçesi: 35737

- Kınık İlçesi: 35990

- Kiraz ilçesi: 35890

- Konak ilçesi: 35220

- Menderes İlçesi: 35479

- Menemen İlçesi: 35667

- Narlıdere İlçesi: 35320

- Ödemiş İlçesi: 35753

- Seferihisar İlçesi: 35465

- Selçuk İlçesi: 35925

- Tire İlçesi: 35910

- Torbalı İlçesi: 35870

- Urla İlçesi: 35430.