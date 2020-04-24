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24.04.2020 - 17:45 |

İzmir İl Posta Kodu Nedir? İzmir İlçelerinin Posta Kodları

Posta kodları sayesinde verilen bir adres özellikle elektronik ortamda kolaylıkla bulunmaktadır. Dijital kaynaklar kullanıldığında posta kodları doğrudan verilen adresi ve konum olarak ilçeleri bulabilmektedir. İşte, İzmir posta kodu hakkında bilinmesi gerekenler.

İzmir İl Posta Kodu Nedir? İzmir İlçelerinin Posta Kodları

İzmir ili için de bir posta kodu belirlenmiş, bu posta kodları her ilçe için ayrı ayrı düzenlenmiştir. İzmir ilinin ve ilçelerinin posta kodlarını sizler için derledik.

İzmir Posta Kodu

İzmir ilinin posta kodu 35000 olarak belirlenmiştir. İzmir'de bir adres arandığında bu posta kodu kullanılarak elektronik ortamlarda kolaylık sağlanabilir.

İzmir İlçelerinin Posta Kodları

İzmir'in her ilçesi farklı bir posta koduna sahiptir. İşte İzmir ilçelerinin posta kodları;
- Aliağa İlçesi: 35800
- Balçova İlçesi: 35330
- Bayındır İlçesi: 35840
- Bayraklı İlçesi: 35540
- Bergama İlçesi: 35715
- Beydağ İlçesi: 35790
- Bornova İlçesi: 35080
- Buca İlçesi: 35390
- Çeşme ilçesi: 35937
- Çiğli İlçesi: 35640
- Dikili İlçesi: 35985
- Foça İlçesi: 35683
- Gaziemir İlçesi: 35410
- Güzelbahçe İlçesi: 35310
- Karabağlar İlçesi: 35140
- Karaburun İlçesi: 35960
- Karşıyaka İlçesi: 35600
- Kemalpaşa İlçesi: 35737
- Kınık İlçesi: 35990
- Kiraz ilçesi: 35890
- Konak ilçesi: 35220
- Menderes İlçesi: 35479
- Menemen İlçesi: 35667
- Narlıdere İlçesi: 35320
- Ödemiş İlçesi: 35753
- Seferihisar İlçesi: 35465
- Selçuk İlçesi: 35925
- Tire İlçesi: 35910
- Torbalı İlçesi: 35870
- Urla İlçesi: 35430.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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