Kaçak Elektrik Kullanmanın Cezası Nedir? 2020 Kaçak Elektrik Kullanma Cezası

Kaçak elektrik kullanımı ile usulsüz elektrik kullanımı arasındaki fark nedir?



Usulsüz elektrik kullanımı ile kaçak elektrik kullanımı birbirinden farklıdır. Kendi adına elektrik satış sözleşmesi olmadan enerji tüketimi yapmak (bir başkası adına kullanım), abone grubu dışında elektrik kullanmak (ticarethanelerde mesken elektriği kullanmak), mühürsüz sayaçtan elektrik enerjisi kullanmak gibi durumlar usulsüz elektrik kullanımı sayılmaktadır.

Usülsüz elektrik kullanımı cezası nedir?



Usulsüz elektrik enerjisi kullanımı, kullanım yerinde yapılan kontrollerde tespitlerinde, müşteriye yükümlülüklerini yerine getirmesi için için 15 gün süre verildiğini bildiren kesme ihbarı bırakılmaktadır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen tüketicinin dahil olduğu abone grubundan ait olduğu yıla ilişkin Kurul Kararı ile belirlenen kesme/açma ücretinin 5 katı ücret tahsil edilerek elektriği kesilmektedir. Durumlardan da anlaşıldığı üzere, elektrik tüketicisinin usulsüz elektrik kullanım durumuna kolayca düşebilir. Bu kullanım tespit edildiği taktirde tüketicinin ceza ödemesi gerekir, dolayısıyla konu hakkında bilinçlenmek son derece önemlidir.

Kaçak elektrik cezası nedir?



Kaçak elektrik kullanımının tespit edilmesi durumunda Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca kullanımı gerçekleştiren kişilere kesilen cezadır.

Kaçak elektrik kullanımı cezası ne kadar?



Abonenin toplam kaçak elektrik kullanım miktarı hesaplanır ve aktif enerji bedelinin tek terimine göre 1,5 katı olarak elektrik faturasına yansıtılır. Bu bedel kaçak kullanımın başladığından tespit edilen tarihe kadar olan dönem için geçerli olan bedeldir. Kaçak kullanımın tekrarlanması durumunda ceza, tek terimli aktif enerji tarife bedelinin 2 katı olarak hesaplanmaktadır.