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24.04.2020 - 17:53 |

Kayseri İl Posta Kodu Nedir? Kayseri İlçelerinin Posta Kodları

Posta kodu il, ilçe ve mahallelere göre değişir. Postanızın doğru ve hızlı bir şekilde varış yerine ulaşması için doğru posta kodu kullanmanız önemlidir. Kayseri il posta kodu nedir? Kayseri ilçelerinin posta kodları nelerdir? Araştırmalarınız için yanıtları sizler için derledik.

Kayseri İl Posta Kodu Nedir? Kayseri İlçelerinin Posta Kodları

Kayseri posta gönderilerinin varış noktalarına ulaştırılması için ayrıştırılması gereklidir. Bunun için 5 haneli dijital kod kullanımı önemlidir.

Kayseri Posta Kodu

Kayseri il posta kodu 3800 olmaktadır. PTT gönderimleri posta kodlarına göre sınıflandırılır. Bu da gönderilerin karışmadan daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde belirtilen adrese ulaşması sağlanır.

Kayseri İlçelerinin Posta Kodları

Kayseri şehrine ait 16 adet ilçe bulunmaktadır. Postanızı hangi ilçeye gönderecek iseniz o ilçeye ait posta kodunu kullanmak PTT işlemlerinin daha hızlı olmasını sağlar. Doğru adrese hızlı gönderiler için posta kodları kullanılmalıdır.

Akkışla --38830 Bünyan --38600 Develi -- 38400
Felahiye -- 38750 Hacılar -- 38310 İncesu -- 38560
Kocasinan –38090 Melikgazi-- 38150 Özvatan-- 38770
Pınarbaşı --38700 Sarıoğlan -- 38820 Sarız -- 38660
Talas -- 38300 Tomarza --38900 Yahyalı-- 38500 Yeşilhisar--38800

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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