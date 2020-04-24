Kayseri İl Posta Kodu Nedir? Kayseri İlçelerinin Posta Kodları
Posta kodu il, ilçe ve mahallelere göre değişir. Postanızın doğru ve hızlı bir şekilde varış yerine ulaşması için doğru posta kodu kullanmanız önemlidir. Kayseri il posta kodu nedir? Kayseri ilçelerinin posta kodları nelerdir? Araştırmalarınız için yanıtları sizler için derledik.
Kayseri posta gönderilerinin varış noktalarına ulaştırılması için ayrıştırılması gereklidir. Bunun için 5 haneli dijital kod kullanımı önemlidir.
Kayseri Posta Kodu
Kayseri il posta kodu 3800 olmaktadır. PTT gönderimleri posta kodlarına göre sınıflandırılır. Bu da gönderilerin karışmadan daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde belirtilen adrese ulaşması sağlanır.
Kayseri İlçelerinin Posta Kodları
Kayseri şehrine ait 16 adet ilçe bulunmaktadır. Postanızı hangi ilçeye gönderecek iseniz o ilçeye ait posta kodunu kullanmak PTT işlemlerinin daha hızlı olmasını sağlar. Doğru adrese hızlı gönderiler için posta kodları kullanılmalıdır.
Akkışla --38830 Bünyan --38600 Develi -- 38400
Felahiye -- 38750 Hacılar -- 38310 İncesu -- 38560
Kocasinan –38090 Melikgazi-- 38150 Özvatan-- 38770
Pınarbaşı --38700 Sarıoğlan -- 38820 Sarız -- 38660
Talas -- 38300 Tomarza --38900 Yahyalı-- 38500 Yeşilhisar--38800