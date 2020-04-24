Kayseri İl Posta Kodu Nedir? Kayseri İlçelerinin Posta Kodları

Kayseri posta gönderilerinin varış noktalarına ulaştırılması için ayrıştırılması gereklidir. Bunun için 5 haneli dijital kod kullanımı önemlidir.



Kayseri Posta Kodu



Kayseri il posta kodu 3800 olmaktadır. PTT gönderimleri posta kodlarına göre sınıflandırılır. Bu da gönderilerin karışmadan daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde belirtilen adrese ulaşması sağlanır.



Kayseri İlçelerinin Posta Kodları



Kayseri şehrine ait 16 adet ilçe bulunmaktadır. Postanızı hangi ilçeye gönderecek iseniz o ilçeye ait posta kodunu kullanmak PTT işlemlerinin daha hızlı olmasını sağlar. Doğru adrese hızlı gönderiler için posta kodları kullanılmalıdır.

Akkışla --38830 Bünyan --38600 Develi -- 38400

Felahiye -- 38750 Hacılar -- 38310 İncesu -- 38560

Kocasinan –38090 Melikgazi-- 38150 Özvatan-- 38770

Pınarbaşı --38700 Sarıoğlan -- 38820 Sarız -- 38660

Talas -- 38300 Tomarza --38900 Yahyalı-- 38500 Yeşilhisar--38800