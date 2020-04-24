MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Keçiören Posta Kodu Nedir? Ankara Keçirören Mahallelerinin Posta Kodları
ABONE OL
24.04.2020 - 17:54 |

Keçiören Posta Kodu Nedir? Ankara Keçirören Mahallelerinin Posta Kodları

Her il için özel olarak belirlenmiş, toplamda 5 adet rakamın bir araya gelerek oluşturdukları tamsayılara posta kodu denilmektedir. Belirlenmiş posta kodları her ilçeye bağlı olan mahallelere göre de farklılık gösterebilmektedir. Peki, Keçiören posta kodu nedir? Ankara Keçiören mahallelerinin posta kodları nelerdir? Sizin için derledik.

Keçiören Posta Kodu Nedir? Ankara Keçirören Mahallelerinin Posta Kodları

İnternetten alışveriş yaptığımızda, mağazadan eşya aldığımızda ve hatta eve sipariş verdiğimiz tüm yiyeceklerin adresleri için posta kodları kullanılmaktadır. Posta kodlarının varlığı ile çok daha hızlı ve güvenli bir teslimat süreci mümkün hale gelmektedir.

Keçiören Posta Kodu

Ankara ilinin bir ilçesi olan Keçiören’in posta kodu 06300 olarak belirlenen dijital sayıdır.

Ankara Keçirören Mahalleleri Posta Kodları

- 06300 posta kodu: Aktepe, Adnan Menderes, 23 Nisan, Bademlik, Çaldıran, Bağlarbaşı, Hasköy, Güzelyurt, Kamilocak, Subayevleri, Köşk, Şenyuva, Şefkat, Yeşiltepe, Uyanış
- 06291 posta kodu: Kafkas, Karşıyaka, Karakaya, Hısar, Bağlum
- 06220 posta kodu: Yayla, Esertepe
- 06010 posta kodu: Ayvalı, Etlik, Aşağıeğlence, Emrah, İncirli
- 06135 posta kodu: Hasköy, Gümüşdere
- 06120 posta kodu: Kalaba, Karargahtepe, Basınevleri
- 06290 posta kodu: Sanatoryum, Tepebaşı, Çiçekli
- 06220 posta kodu: Şehitkubilay, Sancaktepe, Yükseltepe
- 06310 posta kodu: Yakacık, Şenlik
- 06280 posta kodu: Atapark, Ufuktepe, 19 Mayıs, Kuşcağız, Kanuni, Güçlükaya, Ovacık, Osmangazi, Pınarbaşı

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kayseri İl Posta Kodu Nedir? Kayseri İlçelerinin Posta Kodları

Kayseri İl Posta Kodu Nedir? Kayseri İlçelerinin Posta Kodları

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Kartal Posta Kodu Nedir? İstanbul Kartal Mahallelerinin Posta Kodları

Kartal Posta Kodu Nedir? İstanbul Kartal Mahallelerinin Posta Kodları

Sıradaki Haber