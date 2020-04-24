Keçiören Posta Kodu Nedir? Ankara Keçirören Mahallelerinin Posta Kodları

İnternetten alışveriş yaptığımızda, mağazadan eşya aldığımızda ve hatta eve sipariş verdiğimiz tüm yiyeceklerin adresleri için posta kodları kullanılmaktadır. Posta kodlarının varlığı ile çok daha hızlı ve güvenli bir teslimat süreci mümkün hale gelmektedir.



Keçiören Posta Kodu



Ankara ilinin bir ilçesi olan Keçiören’in posta kodu 06300 olarak belirlenen dijital sayıdır.



Ankara Keçirören Mahalleleri Posta Kodları



- 06300 posta kodu: Aktepe, Adnan Menderes, 23 Nisan, Bademlik, Çaldıran, Bağlarbaşı, Hasköy, Güzelyurt, Kamilocak, Subayevleri, Köşk, Şenyuva, Şefkat, Yeşiltepe, Uyanış

- 06291 posta kodu: Kafkas, Karşıyaka, Karakaya, Hısar, Bağlum

- 06220 posta kodu: Yayla, Esertepe

- 06010 posta kodu: Ayvalı, Etlik, Aşağıeğlence, Emrah, İncirli

- 06135 posta kodu: Hasköy, Gümüşdere

- 06120 posta kodu: Kalaba, Karargahtepe, Basınevleri

- 06290 posta kodu: Sanatoryum, Tepebaşı, Çiçekli

- 06220 posta kodu: Şehitkubilay, Sancaktepe, Yükseltepe

- 06310 posta kodu: Yakacık, Şenlik

- 06280 posta kodu: Atapark, Ufuktepe, 19 Mayıs, Kuşcağız, Kanuni, Güçlükaya, Ovacık, Osmangazi, Pınarbaşı