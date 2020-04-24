MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kocaeli Posta Kodu Nedir? Kocaeli Mahallelerinin Posta Kodları
ABONE OL
24.04.2020 - 17:56 |

Kocaeli Posta Kodu Nedir? Kocaeli Mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodu ülkemizde 5 tane rakamın bir araya gelerek oluşturduğu sayılardır. Her ile özel olarak belirlenen posta kodları, günlük hayatımızda farkında olmadan da kullanmış olduğumuz en önemli sayılardır. Online alışverişlerde, kargo gönderimlerinde, tükettiğimiz elektrik, su doğalgaz gibi ihtiyaçlarımız için oluşturulan faturalarda yine bu posta kodları kullanılmaktadır. Peki, Kocaeli posta kodu nedir? Kocaeli mahallelerinin posta kodları nelerdir? İşte, detaylar.

Kocaeli Posta Kodu Nedir? Kocaeli Mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodlarının varlığı hayatımızı kolaylaştıran en önemli etkenlerden bir tanesidir. Yapmak istediğimiz işlemlerin hızlı bir şekilde, güvenli ve sorunsuz olarak halletmeye olanak sağlamaktadır. Sadece il bazında değil her mahallenin ayrı bir posta kodu mevcuttur. Posta kodları mahallere göre değişkenlik göstermektedir.

Kocaeli Posta Kodu

Kocaeli ilimize ait olan posta kodu 41000 olarak belirlenmiştir.

Kocaeli İlçelerinin Posta Kodları

Başiskele ilçesi: 41030, 41090, 41140, 41245, 41275, 41190
Çayırova ilçesi: 41420
Darıca ilçesi: 41700
Derince ilçesi: 41900
Dilovası: 41455
Gebze ilçesi: 41400
Gölcük ilçesi: 41950, 41650
İzmit ilçesi: 41310, 41300, 41060, 41000, 41040, 41200, 41100, 41050
Kandıra ilçesi: 41600
Karamürsel ilçesi: 41500
Kartepe ilçesi: 41320, 41285, 41080, 41110, 41250, 41295, 41170, 41180, 41255
Körfez ilçesi: 41800, 41780

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Keçiören Posta Kodu Nedir? Ankara Keçirören Mahallelerinin Posta Kodları

Keçiören Posta Kodu Nedir? Ankara Keçirören Mahallelerinin Posta Kodları
Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Kayseri İl Posta Kodu Nedir? Kayseri İlçelerinin Posta Kodları

Kayseri İl Posta Kodu Nedir? Kayseri İlçelerinin Posta Kodları

Sıradaki Haber