Kocaeli Posta Kodu Nedir? Kocaeli Mahallelerinin Posta Kodları
Posta kodu ülkemizde 5 tane rakamın bir araya gelerek oluşturduğu sayılardır. Her ile özel olarak belirlenen posta kodları, günlük hayatımızda farkında olmadan da kullanmış olduğumuz en önemli sayılardır. Online alışverişlerde, kargo gönderimlerinde, tükettiğimiz elektrik, su doğalgaz gibi ihtiyaçlarımız için oluşturulan faturalarda yine bu posta kodları kullanılmaktadır. Peki, Kocaeli posta kodu nedir? Kocaeli mahallelerinin posta kodları nelerdir? İşte, detaylar.
Posta kodlarının varlığı hayatımızı kolaylaştıran en önemli etkenlerden bir tanesidir. Yapmak istediğimiz işlemlerin hızlı bir şekilde, güvenli ve sorunsuz olarak halletmeye olanak sağlamaktadır. Sadece il bazında değil her mahallenin ayrı bir posta kodu mevcuttur. Posta kodları mahallere göre değişkenlik göstermektedir.
Kocaeli Posta Kodu
Kocaeli ilimize ait olan posta kodu 41000 olarak belirlenmiştir.
Kocaeli İlçelerinin Posta Kodları
Başiskele ilçesi: 41030, 41090, 41140, 41245, 41275, 41190
Çayırova ilçesi: 41420
Darıca ilçesi: 41700
Derince ilçesi: 41900
Dilovası: 41455
Gebze ilçesi: 41400
Gölcük ilçesi: 41950, 41650
İzmit ilçesi: 41310, 41300, 41060, 41000, 41040, 41200, 41100, 41050
Kandıra ilçesi: 41600
Karamürsel ilçesi: 41500
Kartepe ilçesi: 41320, 41285, 41080, 41110, 41250, 41295, 41170, 41180, 41255
Körfez ilçesi: 41800, 41780