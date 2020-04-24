Kocaeli Posta Kodu Nedir? Kocaeli Mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodlarının varlığı hayatımızı kolaylaştıran en önemli etkenlerden bir tanesidir. Yapmak istediğimiz işlemlerin hızlı bir şekilde, güvenli ve sorunsuz olarak halletmeye olanak sağlamaktadır. Sadece il bazında değil her mahallenin ayrı bir posta kodu mevcuttur. Posta kodları mahallere göre değişkenlik göstermektedir.



Kocaeli Posta Kodu



Kocaeli ilimize ait olan posta kodu 41000 olarak belirlenmiştir.



Kocaeli İlçelerinin Posta Kodları



Başiskele ilçesi: 41030, 41090, 41140, 41245, 41275, 41190

Çayırova ilçesi: 41420

Darıca ilçesi: 41700

Derince ilçesi: 41900

Dilovası: 41455

Gebze ilçesi: 41400

Gölcük ilçesi: 41950, 41650

İzmit ilçesi: 41310, 41300, 41060, 41000, 41040, 41200, 41100, 41050

Kandıra ilçesi: 41600

Karamürsel ilçesi: 41500

Kartepe ilçesi: 41320, 41285, 41080, 41110, 41250, 41295, 41170, 41180, 41255

Körfez ilçesi: 41800, 41780