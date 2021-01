Resimli yılbaşı mesajları(YENİ YIL) 2021! Sevgiliye, arkadaşa, en güzel, anlamlı, yeni, uzun ve kısa yeni yıl mesajı ve sözleri burada yer alıyor...

Yılbaşı mesajları ve yeni yıl mesajları 2021 yılının ilk gününde araştırılıyor. Koronavirüs salgını gölgesinde geçirilen 2020'nin son günü yaşandı. 2021 yılında sağlıklı ve güzel bir geçirmek dileği ile ilgili mesajlarla vatandaşlar birbirlerinin yeni yılını kutluyorlar. Resimli ve anlamllı mesajlarla ilgili araştırmalar devam ediyor. 2021 Eşe, sevgiliye, arkadaşa en güzel resimli yılbaşı mesajları...

SEVGİLİYE YILBAŞI MESAJLARI...

Birlikte adımızı yan yana yazacağımız, her anımızda göz göze bakacağımız, nefes alırken diz dize duracağımız bir yıl olsun. Seni seviyorum her şeyim. Mutlu yıllar!

Yanındayken nefesini hissetmenin cezası, uzağında kokunu özlemekmiş. Uzağımda özlediğim en güzel kokumsun. Bu yıl, bizim yılımız olsun. Mutlu yıllar sevgilim!

Aklımda ismin, gözlerimde yüzünle bu yeni yılda da seni anıyorum. Bir yıl daha adını anarak, ismini bularak geçti. Bana bu yıl yaşattığın duyguların tarifi yok sevgilim. Her saniyemde imzanın olacağı bir yıl olsun. Mutlu yıllar.

Canıma can katan sevgilim, mutluluk sebebim. Yeni seneye iyi ki varsın diyerek Her anımda yanımda olduğun için duyduğum minneti öyle derinden hissediyorum ki, her saniyemde göğe bakıp şükrediyorum. Seni düşündüğüm sene, seni yaşayarak sonlansın. Seni çok seviyorum.

YILBAŞI MESAJLARI

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!

Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.2021 yılının milletimize, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, bütün sevdiklerime saygılarımı ve en iyi dileklerimi sunuyorum.

Yeni yılda umutların gerçek, gerçek mutlulukların sonsuz olsun! İyі Yıllar…

Ay, güneş ve yıldızlar gibi, hayalleriniz her zaman parıldamaya devam etsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle… İyi yıllar… 2021 yeni yılınız kutlu olsun

Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...

Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

Yeni yılımız kutlu olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim etsin rabbimiz inşallah… Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.