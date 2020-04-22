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    22.04.2020 - 17:54 |

    10 Nerenin Plakası? Balıkesir İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

    Ülkemizde toplam 81 il bulunuyor. Bu 81 ilinde ayrı ayrı plaka kodları bulunuyor. Plaka kodları 01 ile başlayıp 81'e kadar gitmektedir. Her ilin bundan dolayı özel olan plaka kodu bulunur. 10 plakası da o plaka kodlarından biridir. Peki, 10 nerenin plakası? İşte 10 plaka numarasına dair tüm detaylar.

    10 Nerenin Plakası? Balıkesir İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

    10 plakası ülkemizden yer alan plaka kodlarından birisidir. 10 plakası herkes tarafından merak edilen bir plaka kodudur. Türkiye'de kullanılan bir plaka kodudur.

    10 Nerenin Plakası?

    10 nerenin plakası sorusunun cevabı Balıkesir'dir. Balıkesir ve Balıkesir ilçeleri de aynı şekilde 10 plaka numarasını kullanmaktadır. Balıkesir Güney Marmara bölgesinde bulunan aynı zamanda Marmara denizine kıyısı olan bir şehirdir. Balıkesir nüfusu itibariyle Türkiye'nin en kalabalık illerinden birisidir

    Balıkesir İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

    Balıkesir ilinin merkezi ve ilçeleri 10ka kodunu kullanmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir farklılık söz konusu değildir. Bu plaka özel harfleri motor, traktör, otomobil gibi taşıtlarda görmek mümkündür. Bazı ilçeler ise aynı plaka harfini kullanmaktadır. İşte Balıkesir ilçelerinin özel plaka harfleri;
    - Balıkesir Merkez ( AC, AZ, D, DA, DZ, EA, EZ, F, FA, FZ, HA, HZ, J)
    - Balıkesir Erdek ( E )
    - Balıkesir Edremit ( J )
    - Balıkesir Havran ( H )
    - Balıkesir Bandırma ( J )
    - Balıkesir Susurluk ( Bandırma ilçesi ile aynı plaka harfini kullanmaktadır. )
    - Balıkesir Burhaniye ( Bandırma ilçesi ile aynı plaka harfini kullanmaktadır. )

    Karantinada Corona Günlükleri 5 | Corona ile En Başa Döndük!Karantinada Corona günlüklerim devam ediyor! Bu videoda Corona ile nasıl en başa döndüğümüzü sizlere kendi deneyimlerimle anlatmak istedim.
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