10 Nerenin Plakası? Balıkesir İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

10 plakası ülkemizden yer alan plaka kodlarından birisidir. 10 plakası herkes tarafından merak edilen bir plaka kodudur. Türkiye'de kullanılan bir plaka kodudur.



10 Nerenin Plakası?



10 nerenin plakası sorusunun cevabı Balıkesir'dir. Balıkesir ve Balıkesir ilçeleri de aynı şekilde 10 plaka numarasını kullanmaktadır. Balıkesir Güney Marmara bölgesinde bulunan aynı zamanda Marmara denizine kıyısı olan bir şehirdir. Balıkesir nüfusu itibariyle Türkiye'nin en kalabalık illerinden birisidir



Balıkesir İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri



Balıkesir ilinin merkezi ve ilçeleri 10ka kodunu kullanmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir farklılık söz konusu değildir. Bu plaka özel harfleri motor, traktör, otomobil gibi taşıtlarda görmek mümkündür. Bazı ilçeler ise aynı plaka harfini kullanmaktadır. İşte Balıkesir ilçelerinin özel plaka harfleri;

- Balıkesir Merkez ( AC, AZ, D, DA, DZ, EA, EZ, F, FA, FZ, HA, HZ, J)

- Balıkesir Erdek ( E )

- Balıkesir Edremit ( J )

- Balıkesir Havran ( H )

- Balıkesir Bandırma ( J )

- Balıkesir Susurluk ( Bandırma ilçesi ile aynı plaka harfini kullanmaktadır. )

- Balıkesir Burhaniye ( Bandırma ilçesi ile aynı plaka harfini kullanmaktadır. )