11 Nerenin Plakası? Bilecik İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
Ülkemizde bulunan bütün illerin plaka kodları bulunmaktadır. Plaka kodları araçların hangi şehre kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bunlardan birisi de 11 numaralı plaka kodudur. Peki 11 nerenin plakası? Bilecik ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.
Ülkemizde 81 adet il bulunmaktadır. Bulunan bütün illere ait birer plaka kodu bulunur. Bütün illere ait plaka kodları birbirinden farklıdır. 11 numaralı plaka kodu ise Bilecik şehrine aittir. Bilecik ilçelerine ait plaka kodları da bulunmaktadır.
11 Nerenin Plakası?
11 numaralı plaka kodu Bilecik şehrine ait bir koddur. Tüm araçların bir plaka kodu bulunur. Araçların plakasında yer alan kod 11 numaralı kod ise bu aracın Bilecik iline kayıtlı olduğu bilinir.
Bilecik İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri Nelerdir?
Bilecik şehrinde birçok ilçe bulunmaktadır. Bu ilçelere ait plaka kodları bulunmaktadır. Bilecik merkez, Bozüyük ilçesi, Osmaniye ilçesi, Söğüt ilçesi, Gölpazarı ilçesinin plaka harf kodları aşağıda belirtilmiştir.
Bilecik Merkez Plaka Harf Grubu:
- 11 AC 001-11 AZ 999
- 11 DA 011- 11 DA 999
- 11 EA 001-11 EZ 999
Bozüyük İlçesi Plaka Harf Grubu:
- 11 DC 001-11 DZ 999
Osmaneli ilçesi Plaka Harf Grubu:
- 11 SA 001-11 SZ 999
Gölpazarı İlçesi Plaka Harf Grubu:
11 RA 001-11 RA 999
Söğüt İlçesi Plaka Harf Grubu:
- 11 TA 001-11 TZ 999