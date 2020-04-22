11 Nerenin Plakası? Bilecik İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde 81 adet il bulunmaktadır. Bulunan bütün illere ait birer plaka kodu bulunur. Bütün illere ait plaka kodları birbirinden farklıdır. 11 numaralı plaka kodu ise Bilecik şehrine aittir. Bilecik ilçelerine ait plaka kodları da bulunmaktadır.

11 Nerenin Plakası?



11 numaralı plaka kodu Bilecik şehrine ait bir koddur. Tüm araçların bir plaka kodu bulunur. Araçların plakasında yer alan kod 11 numaralı kod ise bu aracın Bilecik iline kayıtlı olduğu bilinir.

Bilecik İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri Nelerdir?



Bilecik şehrinde birçok ilçe bulunmaktadır. Bu ilçelere ait plaka kodları bulunmaktadır. Bilecik merkez, Bozüyük ilçesi, Osmaniye ilçesi, Söğüt ilçesi, Gölpazarı ilçesinin plaka harf kodları aşağıda belirtilmiştir.



Bilecik Merkez Plaka Harf Grubu:



- 11 AC 001-11 AZ 999

- 11 DA 011- 11 DA 999

- 11 EA 001-11 EZ 999



Bozüyük İlçesi Plaka Harf Grubu:



- 11 DC 001-11 DZ 999



Osmaneli ilçesi Plaka Harf Grubu:



- 11 SA 001-11 SZ 999



Gölpazarı İlçesi Plaka Harf Grubu:



11 RA 001-11 RA 999



Söğüt İlçesi Plaka Harf Grubu:



- 11 TA 001-11 TZ 999