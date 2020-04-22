12 Nerenin Plakası? Bingöl İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
Ülkemizde birçok il bulunmaktadır. Bulunan her ile ait plaka kodları bulunur. Bu plaka kodları araçların plakalarında yer alır ve aracın hangi şehre kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bunlardan birisi de 12 numaralı plaka kodudur. Peki 12 nerenin plakası? Bingöl ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.
Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Her ile ait farklı plaka kodları bulunur. 12 numaralı plaka kodu ülkemizde Bingöl ilçesine aittir.
12 Nerenin Plakası?
12 numaralı plaka kodu Bingöl şehrine ait bir koddur. Araçların plakalarında yer alan kodlar araçların hangi şehre kayıtlı olduğunu gösterir. Eğer aracın plaka kodu 12 ise bu aracın Bingöl iline ait olduğu bilinir.
Bingöl İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri Nelerdir?
Bingöl Merkez Plaka Harf Grubu:
- 12 AC 001-12 AN 999
- 12 AD 001-12 AP 999
- 12 D 0001-12 D 9999
- 12 KM 001-12 KM 999
- 12 M 0001-12 M 9999
- 12 S 0001-12 S 9999
- 12 T 0001-12 T 9999
- 12 TK 001-12 TK 999
- 12 SM 001-12 SM 999
Solhan İlçesi Plaka Harf Grubu:
- 12 D 4001-12 D 499
- 12 EA 001-12 EA 999
- 12 M 4001-12 M 4999
Genç İlçesi Plaka Harf Grubu:
- 12 DA 001-12 DZ 999
- 12 KM 3001-12 KM 4000
- 12 TO 501- 12 TO 550