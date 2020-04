12 Nerenin Plakası? Bingöl İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Her ile ait farklı plaka kodları bulunur. 12 numaralı plaka kodu ülkemizde Bingöl ilçesine aittir.



12 Nerenin Plakası?



12 numaralı plaka kodu Bingöl şehrine ait bir koddur. Araçların plakalarında yer alan kodlar araçların hangi şehre kayıtlı olduğunu gösterir. Eğer aracın plaka kodu 12 ise bu aracın Bingöl iline ait olduğu bilinir.



Bingöl İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri Nelerdir?



Bingöl Merkez Plaka Harf Grubu:



- 12 AC 001-12 AN 999

- 12 AD 001-12 AP 999

- 12 D 0001-12 D 9999

- 12 KM 001-12 KM 999

- 12 M 0001-12 M 9999

- 12 S 0001-12 S 9999

- 12 T 0001-12 T 9999

- 12 TK 001-12 TK 999

- 12 SM 001-12 SM 999



Solhan İlçesi Plaka Harf Grubu:



- 12 D 4001-12 D 499

- 12 EA 001-12 EA 999

- 12 M 4001-12 M 4999



Genç İlçesi Plaka Harf Grubu:



- 12 DA 001-12 DZ 999

- 12 KM 3001-12 KM 4000

- 12 TO 501- 12 TO 550