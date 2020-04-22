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    HaberlerOtomobil Haberleri 12 Nerenin Plakası? Bingöl İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
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    22.04.2020 - 18:00 |

    12 Nerenin Plakası? Bingöl İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

    Ülkemizde birçok il bulunmaktadır. Bulunan her ile ait plaka kodları bulunur. Bu plaka kodları araçların plakalarında yer alır ve aracın hangi şehre kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bunlardan birisi de 12 numaralı plaka kodudur. Peki 12 nerenin plakası? Bingöl ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.

    12 Nerenin Plakası? Bingöl İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

    Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Her ile ait farklı plaka kodları bulunur. 12 numaralı plaka kodu ülkemizde Bingöl ilçesine aittir.

    12 Nerenin Plakası?

    12 numaralı plaka kodu Bingöl şehrine ait bir koddur. Araçların plakalarında yer alan kodlar araçların hangi şehre kayıtlı olduğunu gösterir. Eğer aracın plaka kodu 12 ise bu aracın Bingöl iline ait olduğu bilinir.

    Bingöl İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri Nelerdir?

    Bingöl Merkez Plaka Harf Grubu:

    - 12 AC 001-12 AN 999
    - 12 AD 001-12 AP 999
    - 12 D 0001-12 D 9999
    - 12 KM 001-12 KM 999
    - 12 M 0001-12 M 9999
    - 12 S 0001-12 S 9999
    - 12 T 0001-12 T 9999
    - 12 TK 001-12 TK 999
    - 12 SM 001-12 SM 999

    Solhan İlçesi Plaka Harf Grubu:

    - 12 D 4001-12 D 499
    - 12 EA 001-12 EA 999
    - 12 M 4001-12 M 4999

    Genç İlçesi Plaka Harf Grubu:

    - 12 DA 001-12 DZ 999
    - 12 KM 3001-12 KM 4000
    - 12 TO 501- 12 TO 550

     

    Karantinada Corona Günlükleri 5 | Corona ile En Başa Döndük!Karantinada Corona günlüklerim devam ediyor! Bu videoda Corona ile nasıl en başa döndüğümüzü sizlere kendi deneyimlerimle anlatmak istedim.
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