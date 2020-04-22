14 Nerenin Plakası? Bolu İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Türkiye'de 81 şehrin farklı plaka kodları yer almaktadır. Plaka kodları araçlar için ele alınır ve değerlendirilir. Böylece şehirler belirli bir düzene girer. Tabii belli bir plaka kod ile harfler her şehrin adına sınır kapsamında ele alınır.



14 Nerenin Plakası?



14 plakası Bolu şehrine aittir. Bolu üzerinden işlem gerçekleştirmiş pek çok araç 14 Bolu plakası kullanır. Bu plaka bütün farklı araçlar için geçerlidir. Belli alt ve üst sınırlar dahilinde değişik plaka kodları ile harfler üzerinden farklı kombinasyonlar ele alınır. Bu kombinasyonlar sağlıklı bir sistem oluşturma imkanı vermektedir.



Bolu İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri



14 plakaya sahip olan Bolu, ilçeleri açısından farklı plaka kodları ile harfleri üzerinden ele alınmaktadır. Bu doğrultuda alt ve üst sınır kapsamında harf ile rakam üzerinden belli başlı bazı plakalar bulunmaktadır.



- 14 AC 001 ve 14 AZ 999 Merkez,

- 14 BA 001 ve 14 BD 999 Merkez,

- 14 KA 001 ve 14 KZ 999 Gerede,

- 14 M 0001 ve 14 M 3999 Merkez,

- 14 M 5000 ve 14 M 5499 Gerede,



Bu gibi farklı plakalar doğrultusunda Bolu için kodlama gerçekleştirilir.