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    HaberlerOtomobil Haberleri 15 Nerenin Plakası? Burdur İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
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    22.04.2020 - 18:07 |

    15 Nerenin Plakası? Burdur İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

    Ülkemizde her ilin kendine ait bir trafik araç plaka kodu bulunur. Bu plaka kodları illere bağlı olup, gerek motorlarda gerekse de otomobillerde bu plakalar kullanılmaktadır. Bu plaka kodları ile trafikte veya başka bir yerde karşılaşan kişiler plakanın nereye ait olduğunu araçların nereden geldiğini merak etmektedirler. Bunun için de araştırma içerisinde olabiliyorlar. Ülkemizde yollarda rastladığımız araçlardan biri olan 15 plakası için de aynı durum söz konusu. Peki, 15 nerenin plakası? 15 plakasına ait tüm detayları sizler için derledik.

    15 Nerenin Plakası? Burdur İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

    15 plakası ülkemizde ki araç plakalarından biri olup yollarda zaman zaman rastlayabileceğimiz trafik araç plakasıdır.

    15 Nerenin Plakası?

    15 plakası nerenin sorusunun cevabı Burdur'dur. Burdur ülkemizin İç Anadolu kesiminde yer alır. Ülkemizin küçük illerinden biri olan Burdur araç plakası da 15 olarak düzenlenmiştir.

    Burdur İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

    Burdur ilimizin 15 plakaya sahip olduğunu biliyoruz. Bu 15 plakası sadece Burdur ili için düzenlenmiştir. Yine aynı şekilde Burdur ilinin ilçeleri de 15 plakasını kullanmaktadır. Herhangi bir farklılık söz konusu değildir. Burdur şehrinin ilçelerinin yalnızca harf kodları farklı olmaktadır. İşte Burdur ilçelerinin harf kodları;

    ​​​​​- Burdur Merkez ( AA, AZ, A, C, DA, DZ, M, MA, T)
    - Bucak ( M, T, EA, EZ )
    - Tefenni ( FZ )
    - Gölhisar ( HZ )
    - Karamanlı ( KZ )
    olarak düzenlenmiştir. Bu plakalar aynı zaman da ilçelerin özel harfleridir.

     

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