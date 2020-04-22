15 Nerenin Plakası? Burdur İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

15 plakası ülkemizde ki araç plakalarından biri olup yollarda zaman zaman rastlayabileceğimiz trafik araç plakasıdır.



15 Nerenin Plakası?



15 plakası nerenin sorusunun cevabı Burdur'dur. Burdur ülkemizin İç Anadolu kesiminde yer alır. Ülkemizin küçük illerinden biri olan Burdur araç plakası da 15 olarak düzenlenmiştir.



Burdur İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri



Burdur ilimizin 15 plakaya sahip olduğunu biliyoruz. Bu 15 plakası sadece Burdur ili için düzenlenmiştir. Yine aynı şekilde Burdur ilinin ilçeleri de 15 plakasını kullanmaktadır. Herhangi bir farklılık söz konusu değildir. Burdur şehrinin ilçelerinin yalnızca harf kodları farklı olmaktadır. İşte Burdur ilçelerinin harf kodları;



​​​​​- Burdur Merkez ( AA, AZ, A, C, DA, DZ, M, MA, T)

- Bucak ( M, T, EA, EZ )

- Tefenni ( FZ )

- Gölhisar ( HZ )

- Karamanlı ( KZ )

olarak düzenlenmiştir. Bu plakalar aynı zaman da ilçelerin özel harfleridir.